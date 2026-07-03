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Locale· 2 min citire
Incendiu la un centru de plasament din Pașcani. Autoritățile au intervenit de urgență
Incendiu
Un incendiu izbucnit vineri la subsolul Centrului de Plasament din municipiul Pașcani a mobilizat mai multe echipaje de pompieri. Din fericire, cele opt persoane aflate în clădire s-au autoevacuat înainte de sosirea salvatorilor, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. Primele cercetări indică drept cauză probabilă un ventilator cu defecțiuni electrice.
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