Incendiu la un centru de plasament din Pașcani. Autoritățile au intervenit de urgență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 13:58

Un incendiu izbucnit vineri la subsolul Centrului de Plasament din municipiul Pașcani a mobilizat mai multe echipaje de pompieri. Din fericire, cele opt persoane aflate în clădire s-au autoevacuat înainte de sosirea salvatorilor, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. Primele cercetări indică drept cauză probabilă un ventilator cu defecțiuni electrice.

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