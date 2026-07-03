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Incendiu la un centru de plasament din Pașcani. Autoritățile au intervenit de urgență

Incendiu

Incendiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 13:58

Un incendiu izbucnit vineri la subsolul Centrului de Plasament din municipiul Pașcani a mobilizat mai multe echipaje de pompieri. Din fericire, cele opt persoane aflate în clădire s-au autoevacuat înainte de sosirea salvatorilor, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. Primele cercetări indică drept cauză probabilă un ventilator cu defecțiuni electrice.

Fum dens la subsolul centrului de plasament

Alarma a fost dată vineri, când pompierii din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au fost solicitați să intervină la Centrul de Plasament situat pe strada Mihail Kogălniceanu, după ce în clădire au fost observate degajări importante de fum.

La sosirea echipajelor de intervenție, salvatorii au constatat că fumul se răspândise atât la nivelul subsolului, cât și al parterului imobilului.

Toți angajații au ieșit în siguranță din clădire

În momentul producerii incendiului, în clădire se aflau doar opt angajați ai centrului. Aceștia au reușit să se autoevacueze în siguranță înainte de sosirea pompierilor, astfel că nu au fost înregistrate victime sau persoane intoxicate cu fum.

Pompierii au intervenit echipați cu aparate de respirat și butelii cu aer comprimat pentru a putea pătrunde în siguranță în subsolul clădirii, care are o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Incendiul a fost lichidat, iar spațiile au fost ventilate

După localizarea focarului, echipele de intervenție au reușit să stingă incendiul și au continuat operațiunile de evacuare a fumului și ventilare a spațiilor afectate.

În urma incendiului au fost distruse elementele componente ale unui ventilator și mai multe materiale plastice aflate în zona subsolului.

Primele cercetări efectuate la fața locului indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de efectul termic generat de un conductor electric defect sau de un cablu cu izolația deteriorată, aparținând ventilatorului.

Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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