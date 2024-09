Opt mașini au fost avariate după ce zidul a căzut peste ele. Vorbim despre pagube însemnate. Mulți dintre proprietari nu au nici măcar asigurare și se întreabă cine îi va despăgubi.

Oamenii au asistat neputincioși la incident, de la ferestrele apartamentelor în care locuiesc. Aceștia povestesc cum au venit într-un suflet în parcare să vadă pagubele.

"Nu m-a anuntat nimeni, stau la etajul 1 si s-a auzit ca la cutremur. Pur si simplu a cazut totul deodata", spune un bucure;tean.



"Eram in in casa, stateam la televizor si am vazut necazul si am iesit sa vad despre ce e vorba. Trebuia dat jos (zidul - n.r.). toata lumea a zis <<Cade, cade>> si uite ca a cazut", spune un altul.

La fața locului s-au mobilizat forțele de ordine pentru a curăța zona de dărâmături. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a se stabili ce a dus la producerea incidentului.