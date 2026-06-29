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Economie· 1 min citire
Amendament pentru prelungirea plafonării prețului motorinei. Măsura de protecție expiră la 1 iulie
Publicat29 iun. 2026, 20:55
Actualizat29 iun. 2026, 20:58
SursăRealitate Plus
PSD solicită prelungirea cu încă 3 luni a măsurii de plafonare a prețului motorine. Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, a transmis că amendamentul a fost depus de social-democrați și că proiectul trebuie să treacă de comisiile de specialitate. În caz contrar, spune acesta, românii vor fi loviți de o creștere bruscă a tarifului, începând de miercuri.
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