Transelectrica a anulat retrageri programate ale instalațiilor pentru a maximiza capacitatea rețelei în perioada caniculei

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a adoptat o serie de măsuri preventive pentru a asigura funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) pe durata episodului de caniculă extremă, anunțată prin avertizări meteorologice de Cod Roșu.
Printre principalele măsuri se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme, potrivit unui comunicat al companiei transmis AGERPRES.
Comandament Energetic la nivel național
La sediul Dispecerului Energetic Național a avut loc luni, la inițiativa Ministerului Energiei, un Comandament Energetic, cu participarea tuturor entităților relevante din cadrul SEN. Ședința, condusă de secretarul de stat Cristian Bușoi, a vizat analiza prognozelor de consum, disponibilitatea capacităților de producție și starea Rețelei Electrice de Transport.
Consum estimat la 8.000 MW în vârfurile de seară
Prognozele Dispecerului Energetic Național indică pentru această perioadă un consum maxim de aproximativ 8.000 MW, estimat în intervalele de vârf ale serii de luni și marți. În funcție de evoluția situației, sunt pregătite măsuri operative graduale, care pot fi aplicate în orice moment pentru menținerea echilibrului producție-consum.
De asemenea, au fost consolidate măsurile de monitorizare și intervenție la nivelul Rețelei Electrice de Transport, pentru ca eventualele incidente să fie identificate și gestionate rapid, fără a afecta siguranța alimentării consumatorilor.
Echipe operative mobilizate pe întreaga durată a caniculei
Pe întreaga perioadă a avertizării meteorologice, echipele Transelectrica — prin Dispecerul Energetic Național și prin personalul tehnic din Sucursalele Teritoriale de Transport, inclusiv din stațiile electrice de transformare — monitorizează permanent starea SEN și sunt pregătite să intervină prompt dacă situația o impune.
Capacități noi conectate la rețea
De la începutul anului și până în prezent au fost puși în funcțiune aproximativ 1.500 MW în centrale electrice și instalații de stocare noi, dintre care circa 1.000 MW în ultima lună. Totodată, alți 1.000 MW — investiții în centrale fotovoltaice, eoliene și instalații de stocare — sunt pregătiți să fie conectați la rețea în perioada următoare, contribuind la creșterea flexibilității și rezilienței SEN.