Transelectrica a anulat retrageri programate ale instalațiilor pentru a maximiza capacitatea rețelei în perioada caniculei

Publicat 29 iun. 2026, 16:10 Actualizat 29 iun. 2026, 16:22

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a adoptat o serie de măsuri preventive pentru a asigura funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) pe durata episodului de caniculă extremă, anunțată prin avertizări meteorologice de Cod Roșu.

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