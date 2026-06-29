Florin Manole: „Dacă vom intra la guvernare, vom mări pensiile de la 1 ianuarie 2027”

Publicat 29 iun. 2026, 08:38 Sursă Realitatea PLUS

„Vom crește pensiile de la 1 ianuarie 2027 dacă vom lua guvernarea”, a transmis fostul ministrul al Muncii de la PSD, Florin Manole. De asemenea, acesta a precizat că funcția de prim-ministru ar trebui ocupată de Sorin Grindeanu pentru a putea scoate România din criza politică, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre florin manolepensiisalarii