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Economie· 1 min citire
Florin Manole: „Dacă vom intra la guvernare, vom mări pensiile de la 1 ianuarie 2027”
Florin Manole
Publicat29 iun. 2026, 08:38
SursăRealitatea PLUS
„Vom crește pensiile de la 1 ianuarie 2027 dacă vom lua guvernarea”, a transmis fostul ministrul al Muncii de la PSD, Florin Manole. De asemenea, acesta a precizat că funcția de prim-ministru ar trebui ocupată de Sorin Grindeanu pentru a putea scoate România din criza politică, potrivit Realitatea PLUS.
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