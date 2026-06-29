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Economie· 1 min citire

Florin Manole: „Dacă vom intra la guvernare, vom mări pensiile de la 1 ianuarie 2027”

Florin Manole

Florin Manole

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 08:38
SursăRealitatea PLUS

„Vom crește pensiile de la 1 ianuarie 2027 dacă vom lua guvernarea”, a transmis fostul ministrul al Muncii de la PSD, Florin Manole. De asemenea, acesta a precizat că funcția de prim-ministru ar trebui ocupată de Sorin Grindeanu pentru a putea scoate România din criza politică, potrivit Realitatea PLUS.

„Creșterea pensiilor trebuie să se întâmple, indexarea pensiilor trebuie să se întâmple. (...) De la 1 ianuarie trebuie să avem o indexare a pensiilor”, a declarat Manole.

În ceea ce privește alocațiile, Florin Manole spune că și acestea sunt înghețate de doi ani.

„Aici n-am avut nicio discuție, dar teoretic și alocațiile sunt blocate de... sunt înghețate de doi ani, cred. Dar eu vreau să vă spun că sunt foarte mulți oameni... știu că unii vor fi supărați... sunt foarte mulțumiți cu modul în care, prin pachetul de solidaritate, am compensat faptul că nu a crescut alocația”, a declarat Manole.

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