Cum funcționează leasingul auto și ce avantaje oferă?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 19:44

Leasingul auto a devenit una dintre cele mai folosite soluții de finanțare pentru achiziția unui vehicul, atât de către companii, cât și de către persoane fizice. În esență, este un mecanism prin care o societate de leasing cumpără mașina dorită de client și îi transmite acestuia dreptul de folosință pentru o perioadă determinată, în schimbul unor rate periodice. La finalul contractului, utilizatorul are, de regulă, posibilitatea să cumpere autoturismul, să prelungească folosirea lui sau să încheie raportul contractual. Acesta este chiar nucleul juridic al leasingului în România.

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