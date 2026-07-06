Diplomație în tricou: Ministrul Radu Miruță confundă Summitul NATO cu o vacanță la All-Inclusive în Turcia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 17:24

Imagini controversate de la sosirea delegației României în Turcia. Ministrul Apărării, Radu-Dinel Miruță, a surprins asistența pe aeroport, apărând într-o ținută extrem de lejeră, în tricou, chiar înainte de începerea reuniunii strategice a Alianței. În timp ce contextul regional cere o diplomație rigidă, oficialii români au optat pentru un stil vestimentar ce amintește mai degrabă de un sejur turistic.

Distribuie articolul