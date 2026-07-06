Diplomație în tricou: Ministrul Radu Miruță confundă Summitul NATO cu o vacanță la All-Inclusive în Turcia

Imagini controversate de la sosirea delegației României în Turcia. Ministrul Apărării, Radu-Dinel Miruță, a surprins asistența pe aeroport, apărând într-o ținută extrem de lejeră, în tricou, chiar înainte de începerea reuniunii strategice a Alianței. În timp ce contextul regional cere o diplomație rigidă, oficialii români au optat pentru un stil vestimentar ce amintește mai degrabă de un sejur turistic.
Pregătirile pentru cel de-al 36-lea Summit al liderilor NATO au intrat în linie dreaptă la Ankara, Turcia. Printre primele delegații oficiale care au aterizat în capitala turcă se numără cea condusă de secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Acesta a demarat deja o serie de întrevederi la nivel înalt cu oficiali de top din țara gazdă, stabilind coordonatele dialogului politic înainte de deschiderea oficială a lucrărilor.
Sosirile de pe aeroportul internațional Esenboğa reflectă abordări vestimentare diverse din partea liderilor internaționali. În timp ce ministrul neozeelandez al Apărării, Chris Penk, a sosit purtând o ținută oficială, omologul său australian pentru Industria Apărării, Patrick Conroy, a optat pentru o vestimentație mai lejeră, prezentându-se în pulover. Pe lista liderilor de stat care au început discuțiile diplomatice se află și președintele Bulgariei, Rumen Radev, care a avut deja o întrevedere bilaterală cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan.
Delegația României la Ankara: Ținută de vacanță
Reprezentanții României au ajuns de asemenea în Turcia, ministrul interimar al Apărării, Radu-Dinel Miruță, fiind surprins pe aeroport într-o ținută informală, în tricou. Din delegația oficială face parte și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.
Misiunea diplomatică a României vine într-un context de maximă importanță pentru securitatea regională. Recent, după o ședință decisivă a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), președintele Nicușor Dan a subliniat obiectivele clare ale Bucureștiului pentru această reuniune: „Vom cere NATO o prezență corespunzătoare pe teritoriul României”. Această solicitare este dublată de avertismentele venite din surse occidentale, care indică posibilitatea ca Rusia să pregătească provocări în statele baltice sau în Polonia pentru a testa coeziunea și unitatea Alianței Nord-Atlantice.
Șeful Statului Major, prezent la summit în ciuda problemelor cu DNA Militar
Prezența generalului Gheorghiță Vlad la Ankara se desfășoară pe fondul unor tensiuni juridice majore în țară. La începutul lunii iunie 2026, procurorii din cadrul DNA Militar l-au pus oficial sub acuzare pe șeful Statului Major al Apărării pentru complicitate la uzurparea funcției, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de nepotism la încadrările din Armată.
Anchetatorii ar fi descoperit probe digitale împotriva generalului în telefonul lui Mihai Șomordolea, fostul secretar al CSAT, suspect și el în aceeași cauză. În urma acestor constatări, procurorii militari au ridicat telefoanele mobile ale șefului SMA.
Deși Gheorghiță Vlad a respins ferm toate acuzațiile și a refuzat să demisioneze, contestând măsurile asigurătorii în instanță, judecătorii au respins acțiunea sa, telefoanele rămânând în posesia procurorilor. În acest context tensionat, președintele Nicușor Dan a lăsat deschisă calea unor decizii ulterioare, anunțând că va purta o discuție lămuritoare cu șeful Armatei la revenirea în țară.