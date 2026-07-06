UE face apel la „fair-play” după ce intervenția de tip „cartonaș roșu” a lui Trump zguduie Cupa Mondială

Bruxelles-ul avertizează că influența politică nu ar trebui să dicteze deciziile sportive, în contextul în care forul mondial a suspendat sancțiunea pentru a-i permite vedetei americane Folarin Balogun să joace împotriva Belgiei în fata eliminatorie a Cupei Mondiale de Fotbal 2026.
Comisia Europeană a cerut „fair-play și competiție transparentă” în sport, după ce suspendarea vedetei americane Folarin Balogun a fost anulată în urma unei discuții telefonice între președintele Donald Trump și șeful FIFA, Gianni Infantino, scrie Politico.eu
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a refuzat luni să comenteze punctual cazul lui Balogun, dar a subliniat că federațiile sportive trebuie să fie libere să își ia propriile decizii.
„Respectăm autonomia sportului și respectăm dreptul federațiilor sportive de a decide criteriile în baza cărora concurează participanții”, a declarat Hrncirova.
Ea a adăugat, totuși, că „orice astfel de decizie ar trebui, în mod evident, să fie luată pe baza unor criterii obiective și transparente”, subliniind la modul general că „UE sprijină principiul fair-play-ului și al competiției transparente”.
Telefonul lui Trump răstoarnă decizia de pe teren
Balogun a primit un cartonaș roșu în meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei din prima rundă eliminatorie, ceea ce însemna că va fi suspendat pentru meciul din optimile de finală împotriva Belgiei. După ce Trump l-a sunat joi pe Infantino, suspendarea a fost revocată. FIFA a refuzat să confirme dacă au existat discuții specifice, dar a reiterat pentru POLITICO faptul că o comisie de disciplină independentă a decis să suspende interdicția de un meci.
Comisarul pentru sport: „FIFA a luat o decizie greșită”
Comisarul european pentru sport, Glenn Micallef, a lansat o replică și mai dură, sugerând că implicarea politicului în deciziile sportive riscă să submineze independența organismelor de conducere.
„Deciziile privind regulile sportive și chestiunile conexe aparțin organismelor sportive, nu politicienilor”, a scris Micallef pe platforma X. „Influențarea deciziilor sportive ar submina autonomia sportului.”
Micallef a adăugat că, în opinia sa, FIFA a luat „o decizie greșită”, precizând că atenția ar trebui mai degrabă orientată către „adevăratele provocări de guvernanță cu care se confruntă sportul, inclusiv folosirea acestuia ca armă în scopuri politice”.
UEFA și Belgia acuză FIFA că a trecut o linie roșie
UEFA, forul conducător al fotbalului european, a transmis printr-un comunicat tăios că măsura luată de FIFA este „incomprehensibilă și nejustificată”, acuzând organismul mondial de fotbal că a trecut „o linie roșie”.
Ministrul de externe al Belgiei, Maxime Prévot, a declarat pentru POLITICO faptul că decizia FIFA „ridică, în mod evident, multe semne de întrebare”. El a argumentat că, „dacă într-adevăr un apel telefonic a dus la această decizie incomprehensibilă, acest lucru ar însemna subminarea celor mai elementare reguli ale fotbalului și ale sportului”, punând sub semnul întrebării capacitatea FIFA de „a mai promova credibil fair-play-ul”.
Londra se alătură criticilor: Keir Starmer cere integritate în sport
În Marea Britanie, prim-ministrul Keir Starmer a criticat și el ponderat decizia. „Aceste hotărâri sunt de competența forului mondial de fotbal și așa ar trebui să rămână”, a declarat în această dimineață un purtător de cuvânt al lui Starmer, când a fost întrebat despre intervenția lui Trump, adăugând apoi: „Premierul susține integritatea competiției în toate sporturile.”