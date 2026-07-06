UE face apel la „fair-play” după ce intervenția de tip „cartonaș roșu” a lui Trump zguduie Cupa Mondială

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 16:49

Bruxelles-ul avertizează că influența politică nu ar trebui să dicteze deciziile sportive, în contextul în care forul mondial a suspendat sancțiunea pentru a-i permite vedetei americane Folarin Balogun să joace împotriva Belgiei în fata eliminatorie a Cupei Mondiale de Fotbal 2026.

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