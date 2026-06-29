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Imagini de coșmar la Târgoviște. O furtună devastatoare a smuls mai multe acoperișuri, un bărbat a fost lovit – VIDEO

Furtună la Târgoviște (Stirilafixdb.ro)

Furtună la Târgoviște (Stirilafixdb.ro)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 17:59
Actualizat29 iun. 2026, 19:12
SursăRealitatea.Net, presa locala

O furtună extrem de puternică, aflată sub avertizare Cod Roșu, a lovit municipiul Târgoviște și a provocat pagube majore. Furtuna a smuls din nou acoperișul bazinului de înot de la Complexul de Natație din Târgoviște, bucăți din structura metalică fiind împrăștiate în zonă.

Vântul violent a smuls și acoperișul unui bloc de locuințe, care s‑a prăbușit pe carosabil, peste un trecător. Victima a fost extrasă în stare de conștiență de echipele de intervenție, evaluată medical la fața locului și transportată ulterior la spital, cu leziuni la nivelul membrelor inferioare.

Potrivit ISU Dâmbovița, furtuna a generat peste 40 de apeluri la 112, oamenii semnalând acoperișuri smulse, copaci căzuți, cabluri rupte și alte efecte ale fenomenelor hidrometeorologice severe. Echipele de intervenție sunt în teren și intervin în continuare pentru gestionarea situațiilor de urgență.

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