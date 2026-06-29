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Imagini de coșmar la Târgoviște. O furtună devastatoare a smuls mai multe acoperișuri, un bărbat a fost lovit – VIDEO
Furtună la Târgoviște (Stirilafixdb.ro)
Publicat29 iun. 2026, 17:59
Actualizat29 iun. 2026, 19:12
SursăRealitatea.Net, presa locala
O furtună extrem de puternică, aflată sub avertizare Cod Roșu, a lovit municipiul Târgoviște și a provocat pagube majore. Furtuna a smuls din nou acoperișul bazinului de înot de la Complexul de Natație din Târgoviște, bucăți din structura metalică fiind împrăștiate în zonă.
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