Imagini de coșmar la Târgoviște. O furtună devastatoare a smuls mai multe acoperișuri, un bărbat a fost lovit – VIDEO

Publicat 29 iun. 2026, 17:59 Actualizat 29 iun. 2026, 19:12 Sursă Realitatea.Net, presa locala

O furtună extrem de puternică, aflată sub avertizare Cod Roșu, a lovit municipiul Târgoviște și a provocat pagube majore. Furtuna a smuls din nou acoperișul bazinului de înot de la Complexul de Natație din Târgoviște, bucăți din structura metalică fiind împrăștiate în zonă.

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