Realitatea.NET
Sport· 1 min citire

Enzo Maresca, noul antrenor al lui Manchester City. Italianul revine pe banca „cetățenilor” după trei ani

Enzo Maresca

Enzo Maresca

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 17:59
Actualizat29 iun. 2026, 18:00

Manchester City a anunțat luni că Enzo Maresca va prelua banca tehnică a campioanei Angliei, după ce italianul a fost demis de Chelsea Londra la finalul sezonului.

Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a semnat un contract pe trei ani cu formația de pe Etihad Stadium.

Maresca a revenit la Manchester City

Maresca nu este un străin pentru „cetățeni”. Italianul a mai fost la Manchester City în sezonul 2022-2023, în calitate de secund al lui Pep Guardiola, înainte de a prelua banca lui Leicester City, pe care a promovat-o în Premier League, și ulterior de a ajunge la Chelsea.

De această dată, el vine ca principal, preluând echipa într-un moment de reconstrucție după era Guardiola.

„Manchester City este un club pe care îl cunosc foarte bine și a avea șansa de a conduce această echipă este o oportunitate genială pentru mine. Pentru un manager, aceasta este o situație de vis”, a declarat Maresca la prezentare.

Noul tehnician al lui City a subliniat că știe exact ce se așteaptă de la el: „Cunosc acest club, cunosc cerințele și cunosc așteptările. Îmi doresc să câștigăm, să jucăm un fotbal bun și să ne bucurăm de presiunea de a reprezenta Manchester City.”

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

enzo marescaantrenorManchester City

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe