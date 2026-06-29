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Sport· 1 min citire
Enzo Maresca, noul antrenor al lui Manchester City. Italianul revine pe banca „cetățenilor” după trei ani
Enzo Maresca
Publicat29 iun. 2026, 17:59
Actualizat29 iun. 2026, 18:00
Manchester City a anunțat luni că Enzo Maresca va prelua banca tehnică a campioanei Angliei, după ce italianul a fost demis de Chelsea Londra la finalul sezonului.
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