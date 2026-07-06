Reintervenția ortopedică de mare precizie

Înlocuirea unei proteze nu este același lucru cu prima operație. De multe ori, osul este mai fragil, anatomia este modificată, iar chirurgul trebuie să corecteze probleme apărute în timp, păstrând cât mai mult din capitalul osos rămas.
Artroplastia robotică de revizie a genunchiului este o intervenție complexă, indicată atunci când o proteză existentă trebuie înlocuită total sau parțial, iar sistemul robotic ajută la planificare și execuție. Tehnologia poate sprijini chirurgul în evaluarea intraoperatorie a osului, în stabilirea poziției implanturilor și în echilibrarea țesuturilor moi, aspecte esențiale pentru stabilitatea genunchiului. Revizia este mai dificilă decât artroplastia inițială, tocmai pentru că se lucrează pe un teren deja operat.
Pentru pacient, obiectivul este reducerea durerii, redobândirea mobilității și corectarea cauzei care a dus la eșecul protezei: uzură, slăbirea implantului, instabilitate, infecție sau poziționare problematică. Rezultatul depinde de cauza reviziei, calitatea osului, experiența echipei și recuperarea postoperatorie. Tehnologia robotică aduce un important plus precizie, dar nu înlocuiește indicația corectă și planul de reabilitare.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.