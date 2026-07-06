Reintervenția ortopedică de mare precizie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 08:02

Înlocuirea unei proteze nu este același lucru cu prima operație. De multe ori, osul este mai fragil, anatomia este modificată, iar chirurgul trebuie să corecteze probleme apărute în timp, păstrând cât mai mult din capitalul osos rămas.

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