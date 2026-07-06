Fraudă în Tulcea: 75 de oi „ucise” oficial într-un focar, găsite vii într-o fermă din Cluj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 09:28

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a descoperit un caz grav de fraudă în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA): 75 de oi înregistrate electronic drept ucise într-un focar de boală din județul Tulcea au fost identificate în viață într-o fermă din Cluj.

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