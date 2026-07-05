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Social· 1 min citire
Sute de oameni au ieșit în stradă pentru Viorel Pașca la Oradea
Protest pentru Viorel Pașca
Publicat5 iul. 2026, 20:18
Actualizat5 iul. 2026, 20:46
SursăRealitatea PLUS
În aceste momente, susținătorii lui Viorel Pașca au ieșit în stradă la Oradea.
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