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Sute de oameni au ieșit în stradă pentru Viorel Pașca la Oradea

Protest pentru Viorel Pașca

Protest pentru Viorel Pașca

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 20:18
Actualizat5 iul. 2026, 20:46
SursăRealitatea PLUS

În aceste momente, susținătorii lui Viorel Pașca au ieșit în stradă la Oradea.

Sute de oameni sunt deja la această oră în centrul orașului în sprijinul lui Viorel Pașca.

„Suntem cu tine și până când vor mulțumi ei, hai să mulțumim noi. Viorel îți mulțumim și îți spunem: te iubim.”, au scandat protestatarii.

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