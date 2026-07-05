Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Transfăgărășanul se închide luni pe mai multe tronsoane, din cauza a două evenimente
Transfăgărășan
Traficul rutier se va închide luni, 6 iulie, pe mai multe tronsoane ale DN 7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea a două evenimente: „Turul Ciclist al Sibiului” și o ședință privată foto-video cu autoturisme. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să evite deplasarea pe acest drum și să respecte semnalizările temporare montate în zonă.
Citește și
- 19:05Un tânăr de 23 de ani din Suceava a murit, după ce s-a electrocutat și a căzut de pe un stâlp
- 18:58Trafic blocat pe DN 1, în Braşov, după ce o maşină s-a răsturnat. Un şofer a fost rănit
- 18:07Titus Corlățean va participa la mitingul de solidaritate cu familia Samson, la Stockholm
- 17:52Scădere îngrijorătoare a numărului salariaților activi din România. Câți oameni muncesc în prezent
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News