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Panică pe munte, în Suceava. Turiști polonezi coborâți de jandarmi după ce au dat nas în nas cu o ursoaică

Urs

Urs

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 22:28

Un grup de 37 de turiști polonezi a fost escortat în siguranță de jandarmii montani din Vatra Dornei, sâmbătă, după ce o ursoaică împreună cu puiul său a fost observată în apropierea traseului pe care îl parcurgeau, în zona Carierei Călimani, județul Suceava.

Cum a fost sesizat pericolul

Incidentul a fost descoperit întâmplător: un jandarm, aflat în timpul liber la o drumeție, a zărit animalele sălbatice în preajma traseului turistic. Observând că în zonă se afla și un grup de turiști, acesta a alertat imediat colegii din serviciu pentru a preveni orice risc.

„În cursul zilei de azi, un grup format din 37 de turiști polonezi a fost coborât în siguranță de jandarmii montani din Vatra Dornei, după ce pe traseul pe care îl parcurgeau, în apropierea Carierei Călimani din județul Suceava, a fost observată o ursoaică însoțită de puiul său”, a transmis Jandarmeria.

Intervenția jandarmilor

Echipele montane au ajuns rapid la fața locului și au condus grupul de turiști, pas cu pas, până la autocarul cu care aceștia călătoreau. Potrivit jandarmilor, polonezii au confirmat că văzuseră și ei animalele pe traseu, chiar înainte de sosirea forțelor de ordine.

„Jandarmii montani au ajuns rapid în zonă și au însoțit grupul de turiști până la autocar. Turiștii polonezi au declarat că au văzut și ei ursoaica și puiul pe traseu, înainte de intervenția forțelor de ordine”, au mai transmis reprezentanții Jandarmeriei.

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