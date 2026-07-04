Panică pe munte, în Suceava. Turiști polonezi coborâți de jandarmi după ce au dat nas în nas cu o ursoaică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 22:28

Un grup de 37 de turiști polonezi a fost escortat în siguranță de jandarmii montani din Vatra Dornei, sâmbătă, după ce o ursoaică împreună cu puiul său a fost observată în apropierea traseului pe care îl parcurgeau, în zona Carierei Călimani, județul Suceava.

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