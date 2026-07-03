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Clipe de coșmar la Mediaș. O fetiță de doi ani a căzut de la balconul unui bloc

Clipe de coșmar la Mediaș

Clipe de coșmar la Mediaș

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 22:34
SursăAgerpres

O fetiță în vârstă de 2 ani și 4 luni a fost transportată la spital, vineri seara, după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul întâi al unui imobil din municipiul Mediaș, au informat reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).

Potrivit SAJ Sibiu, un echipaj cu medic a intervenit pe strada Nisipului din Mediaș, unde a găsit copilul conștient. În urma evaluării medicale, fetița prezenta un traumatism toraco-abdominal stâng și un traumatism de bazin.

După acordarea primelor îngrijiri, minora a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) Mediaș pentru investigații suplimentare și tratament.

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat că fetița ar fi căzut de la balconul aflat la etajul 1 al imobilului, de la o înălțime de aproximativ patru metri.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

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