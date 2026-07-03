Clipe de coșmar la Mediaș. O fetiță de doi ani a căzut de la balconul unui bloc

Publicat 3 iul. 2026, 22:34 Sursă Agerpres

O fetiță în vârstă de 2 ani și 4 luni a fost transportată la spital, vineri seara, după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul întâi al unui imobil din municipiul Mediaș, au informat reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).

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