Raport dur al ucrainenilor despre sistemele Rheinmetall comandate și de România: „3 din 8 au dat eroare”.

Un raport întocmit de militarii ucraineni pune sub semnul întrebării performanțele sistemului antiaerian german Skynex, produs de Rheinmetall. Potrivit documentului, echipamentul ar fi avut numeroase probleme tehnice în timpul unui atac cu drone kamikaze rusești de tip Shahed, iar rezultatele obținute au fost departe de așteptări.
Subiectul este cu atât mai important cu cât România se numără printre statele care au comandat astfel de sisteme și urmează să investească peste 1,4 miliarde de euro în echipamente Rheinmetall și muniția aferentă.
Ucrainenii reclamă defecțiuni în timpul unui atac cu drone Shahed
Informațiile apar într-un raport publicat de revista germană Stern și preluat ulterior de publicația de specialitate Militarnyi. Documentul analizează modul în care două sisteme Skynex au acționat în timpul unui atac lansat de armata rusă asupra unei facilități industriale din vestul Ucrainei.
Apărarea obiectivului era asigurată de două sisteme Skynex, echipate în total cu opt unități de artilerie de 35 mm, două radare și două posturi de comandă.
Cu toate că sistemele au avut mai multe oportunități de a angaja țintele, dronele rusești au reușit să lovească instalația industrială, se arată în raportul întocmit de militarii ucraineni.
„3 din cele 8 unități au dat eroare”
Concluziile raportului indică faptul că problemele nu ar fi fost provocate de lipsa țintelor sau de timpul de reacție, ci de defecțiuni tehnice apărute chiar în timpul intervenției.
Potrivit militarilor ucraineni, sistemul de control al focului și mai multe componente ale instalațiilor au întâmpinat dificultăți de funcționare.
În doar câteva minute, „3 din cele 8 unități antiaeriene au dat eroare”. Raportul menționează defecțiuni ale sistemului hidraulic, probleme la radarul destinat urmăririi țintelor și blocarea mecanismului de încărcare a muniției.
Situația s-a degradat și mai mult pe parcursul atacului, astfel încât, la final, „doar 2 din cele 8 tunuri au putut să mențină urmărirea țintelor aeriene”.
Militarii ucraineni au apreciat că echipamentele germane „au demonstrat o performanță operațională slabă și s-au comportat extrem de ineficient”.
Compania germană Rheinmetall nu a comentat în detaliu acuzațiile formulate în raportul militar ucrainean.
Un purtător de cuvânt al producătorului a transmis însă că sistemele dezvoltate de companie și-au demonstrat eficiența pe frontul din Ucraina și s-au dovedit până acum „extrem de eficiente și de încredere”.
Raportul publicat în Ucraina este urmărit cu interes și în România, unde Armata a început un amplu program de înzestrare cu sisteme produse de Rheinmetall.
Prin programul SAFE, Ministerul Apărării Naționale va cumpăra șapte sisteme artileristice Skynex dislocabile, destinate apărării aeriene la sol și combaterii dronelor și proiectilelor, care vor echipa unitățile specializate ale Armatei Române.
Valoarea contractului pentru aceste sisteme este de 476 de milioane de euro, fără TVA.
Pe lângă acestea, România va achiziționa și sisteme Skyranger 35, varianta mobilă a platformei Skynex, într-un contract estimat la 470 de milioane de euro, fără TVA.
Programul de înzestrare include și două sisteme de apărare antiaeriană apropiată de tip Millennium, destinate Forțelor Navale Române. Acestea reprezintă versiunea navală a sistemului Skynex, iar contractul este evaluat la 36 de milioane de euro.
În plus, statul român va aloca aproximativ 450 de milioane de euro pentru muniția calibrului 35 mm destinată sistemelor Gepard, aflate deja în dotarea Armatei Române, precum și noilor sisteme Skynex, Skyranger și Millennium.
În total, valoarea contractelor pentru sistemele antiaeriene Rheinmetall și muniția aferentă depășește 1,4 miliarde de euro, fără TVA.