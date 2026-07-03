Raport dur al ucrainenilor despre sistemele Rheinmetall comandate și de România: „3 din 8 au dat eroare”.

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 23:48

Un raport întocmit de militarii ucraineni pune sub semnul întrebării performanțele sistemului antiaerian german Skynex, produs de Rheinmetall. Potrivit documentului, echipamentul ar fi avut numeroase probleme tehnice în timpul unui atac cu drone kamikaze rusești de tip Shahed, iar rezultatele obținute au fost departe de așteptări.

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