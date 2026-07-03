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Social· 1 min citire
Noi schimbări ale traseelor STB. Modificările intră în vigoare de luni – HARTA
O serie de trasee STB vor fi deviate
Noi schimbări în traficul public din București. De luni, mai multe autobuze și troleibuze, vor circula pe rute deviate, din cauza unor lucrări majore de reabilitare în zona Gării de Nord și a Foișorului de Foc. Modificările sunt temporare, însă vor influența semnificativ circulația în următoarele săptămâni.
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