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Noi schimbări ale traseelor STB. Modificările intră în vigoare de luni – HARTA

O serie de trasee STB vor fi deviate

O serie de trasee STB vor fi deviate

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 20:27

Noi schimbări în traficul public din București. De luni, mai multe autobuze și troleibuze, vor circula pe rute deviate, din cauza unor lucrări majore de reabilitare în zona Gării de Nord și a Foișorului de Foc. Modificările sunt temporare, însă vor influența semnificativ circulația în următoarele săptămâni.

De luni, 6 iulie, intră în vigoare devierile din zona Bd. Gheorghe Duca – Str. Alexandru Ioan Cuza – Calea Griviței – Bd. Dinicu Golescu, unde se lucrează la reabilitarea sistemului rutier. Mai multe linii de autobuz vor circula temporar pe rute alternative, pentru a evita blocajele din perimetrul Gării de Nord, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - TPBI.

Tot de luni, apar modificări importante și pe traseul troleibuzului linia 79. Pentru realizarea lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc, troleibuzele vor circula între „Calea Moșilor” și „Clăbucet”, pe un traseu deviat prin Bd. Dacia, Piața Romană, Lascăr Catargiu, Occidentului și Calea Griviței. Liniile 86 și 97, care au autonomie, nu sunt afectate.

Pentru legătura între Gara de Nord și zona Basarabia, călătorii pot folosi troleibuzul 97, cu transfer în stațiile „Matei Voievod” sau „Țepeș Vodă” la linia 69.

Modificările sunt temporare, dar vor influența semnificativ circulația în următoarele săptămâni. Pentru planificarea traseelor, TPBI recomandă platforma maps.mo-bi.ro și aplicația InfoTB.

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