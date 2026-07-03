Doliu în presa din România. Un jurnalist s-a stins din viață la doar 49 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 22:13

Presa din România este în doliu după moartea jurnalistului și fotoreporterului Eugen Olariu, care s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani. Acesta a murit în Grecia, țara în care alesese să se stabilească în ultimii ani pentru a-și construi o nouă viață și o afacere în domeniul turismului.

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