Doliu în presa din România. Un jurnalist s-a stins din viață la doar 49 de ani

Presa din România este în doliu după moartea jurnalistului și fotoreporterului Eugen Olariu, care s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani. Acesta a murit în Grecia, țara în care alesese să se stabilească în ultimii ani pentru a-și construi o nouă viață și o afacere în domeniul turismului.
Potrivit primelor informații, decesul ar fi fost provocat de un infarct.
A lăsat presa după 22 de ani de carieră
Eugen Olariu a activat timp de peste două decenii în presa din Cluj-Napoca, unde a lucrat ca reporter, fotoreporter, cameraman și moderator TV, colaborând cu mai multe publicații și proiecte media.
În 2017, când a decis să încheie capitolul dedicat jurnalismului, el a publicat pe Facebook un mesaj în care vorbea despre cei 22 de ani petrecuți în presă și despre motivele care l-au determinat să își schimbe viața.
„Azi am pus punct unei cariere în presă de fix 22 de ani (septembrie 1995-2017). Ceea ce a fost la început, un fotoreporter cu un aparat în gât și film alb-negru de 12 poziții, ce visa să schimbe lumea, a ajuns la sfârșit de carieră un moderator TV ce încerca să le arate oamenilor pe ce le sunt cheltuiți banii de cei pe care îi votează tot la patru ani. O fi mult, o fi puțin, ce mai contează. Concluzia după 22 de ani de presă??? O viață avem și ea merită trăită alături de cei pe care îi iubim”, scria Eugen Olariu în 2017, pe Facebook.
Și-a construit o nouă viață în Grecia
După retragerea din jurnalism, Eugen Olariu s-a mutat în Grecia, unde s-a îndrăgostit de insula Samothraki și a decis să înceapă un nou proiect de viață.
A cumpărat aproximativ 5.000 de metri pătrați de teren, pe care a plantat și a îngrijit măslini, sperând să dezvolte o afacere în turism. Proiectul la care visa nu a mai apucat însă să fie dus la bun sfârșit.
Urma să aniverseze un an de la nuntă
Cei apropiați spun că jurnalistul traversa una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. În luna august urma să împlinească un an de la căsătorie, un moment pe care îl aștepta cu bucurie..
Moartea sa a provocat un val de mesaje de regret din partea celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el în presa din Cluj-Napoca.