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Patru răniți, între care doi copii, după ce un șofer a intrat pe contrasens pe DN7, în Vâlcea

Accident în Vâlcea

Accident în Vâlcea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 16:41

Patru persoane, printre care doi minori, au avut nevoie de îngrijiri medicale sâmbătă după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau a fost izbit de o altă mașină, al cărei conducător a pătruns pe contrasens pe DN7, în județul Vâlcea. În prezent, circulația în zonă este restricționată la un singur fir, alternativ.

Conform IPJ Vâlcea, incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, în apropierea localității Seaca, unde au intervenit polițiștii Serviciului Rutier.

Verificările inițiale indică faptul că un bărbat de 44 de ani, din Cisnădie (județul Sibiu), a pierdut controlul volanului și a trecut pe sensul opus, ciocnindu-se frontal cu autoturismul condus de un tânăr de 28 de ani.

Impactul l-a rănit pe șoferul de 28 de ani, dar și pe cei trei pasageri din maşina sa, doi copii și o femeie de 69 de ani. Toți au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Ambii șoferi implicați au fost testați cu alcooltestul, iar rezultatele au arătat că nu se aflau sub influența alcoolului.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili exact cauzele și circumstanțele producerii accidentului.

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că traficul rutier este îngreunat în zonă, circulația desfășurându-se pe un singur fir, alternativ, din cauza volumului mare de mașini pe ambele sensuri.

Potrivit estimărilor polițiștilor rutieri, traficul ar trebui să revină la normal după ora 16:00.

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