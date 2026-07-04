Patru răniți, între care doi copii, după ce un șofer a intrat pe contrasens pe DN7, în Vâlcea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 16:41

Patru persoane, printre care doi minori, au avut nevoie de îngrijiri medicale sâmbătă după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau a fost izbit de o altă mașină, al cărei conducător a pătruns pe contrasens pe DN7, în județul Vâlcea. În prezent, circulația în zonă este restricționată la un singur fir, alternativ.

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