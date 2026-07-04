Parcul Prieteniei Româno‑Americane „Donald Trump”, din Sectorul 4, anunțat chiar de Ziua IndependeNței - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 13:59

În ziua în care Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, autoritățile din Sectorul 4 au prezentat conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno‑Americane „Donald Trump”, un proiect dedicat relației bilaterale și valorilor comune dintre cele două națiuni.

Distribuie articolul