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Parcul Prieteniei Româno‑Americane „Donald Trump”, din Sectorul 4, anunțat chiar de Ziua IndependeNței - VIDEO

Proiectul digital al viitorului parc

Proiectul digital al viitorului parc

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 13:59

În ziua în care Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, autoritățile din Sectorul 4 au prezentat conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno‑Americane „Donald Trump”, un proiect dedicat relației bilaterale și valorilor comune dintre cele două națiuni.

Potrivit edilului Daniel Băluță, parcul va fi un spațiu tematic în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină natural. Arhitecții au imaginat zone dedicate explorării spațiului și universului NASA, cinematografiei americane și altor simboluri culturale ale Statelor Unite, astfel încât copiii și familiile să descopere repere care au marcat istoria americană.

Proiectul este gândit ca un loc deschis comunității, unde vizitatorii să se bucure de activități în aer liber, dar și să înțeleagă mai bine legăturile dintre România și SUA. Autoritățile spun că spațiul va funcționa ca un pod simbolic între cele două țări, construit prin cunoaștere și respect reciproc.

Inițiatorii speră ca, în timp, parcul să devină un reper al prieteniei româno‑americane și un loc emblematic pentru generațiile viitoare, într-un moment în care relația strategică dintre cele două state este mai puternică decât oricând.

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