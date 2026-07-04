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Parcul Prieteniei Româno‑Americane „Donald Trump”, din Sectorul 4, anunțat chiar de Ziua IndependeNței - VIDEO
Proiectul digital al viitorului parc
În ziua în care Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, autoritățile din Sectorul 4 au prezentat conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno‑Americane „Donald Trump”, un proiect dedicat relației bilaterale și valorilor comune dintre cele două națiuni.
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