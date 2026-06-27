Cum o cheamă pe Mirabela Dauer în actele oficiale. Numele din buletin, diferit de cel de scenă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 16:05

Mirabela Dauer este una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii ușoare românești, însă puțini știu cum apare artista în documentele oficiale. Deși publicul o asociază de zeci de ani cu numele de scenă, cântăreața a explicat recent cum se numește, de fapt, în acte și de ce a ales să nu renunțe la numele sub care s-a consacrat.

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