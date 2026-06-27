Cum o cheamă pe Mirabela Dauer în actele oficiale. Numele din buletin, diferit de cel de scenă

Mirabela Dauer este una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii ușoare românești, însă puțini știu cum apare artista în documentele oficiale. Deși publicul o asociază de zeci de ani cu numele de scenă, cântăreața a explicat recent cum se numește, de fapt, în acte și de ce a ales să nu renunțe la numele sub care s-a consacrat.
De ce a rămas cunoscută sub numele Dauer
Invitată în cadrul unui podcast, Mirabela Dauer a vorbit despre începuturile carierei sale și despre perioada în care a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, chiar și după divorț.
Artista a explicat că separarea a venit într-un moment în care viața de familie nu mai era compatibilă cu drumul său artistic, marcat de turnee și deplasări frecvente.
„Divorțul de Dauer a fost o decizie de moment. Eu am plecat cu o trupă condusă de Tăsel Grebencea, cu care cântam la un restaurant la 1 Mai. Și au zis ei: «Nu vrei să mergi cu noi în Iugoslavia?». Eu nu am mai stat să-l întreb, i-am zis că plec și am plecat. Când m-am întors am divorțat, că asta nu era viața de familie”, a povestit Mirabela Dauer.
Diferențele dintre viața personală și cariera artistică
Cântăreața a precizat că fostul său soț, de profesie inginer constructor, nu era de acord cu deplasările pe care le presupunea activitatea sa muzicală.
„El era inginer constructor. Nu îi plăcea să plec”, a explicat artista.
Numele din buletin, diferit de cel de scenă
În cadrul aceleiași emisiuni, Mirabela Dauer a făcut o dezvăluire care i-a surprins pe mulți dintre admiratori. Deși este cunoscută sub acest nume de scenă, în documentele oficiale artista apare cu numele de fată.
„Scorțaru mă cheamă. Cu Dauer m-am lansat și nu aveam ce să fac. Și așa a rămas și e și frumos Dauer”, a spus artista.
Ea a mai precizat că, după divorț, a renunțat la numele fostului soț în acte, însă a continuat să îl folosească în cariera artistică, fiind numele sub care a devenit cunoscută publicului.
„Da, am renunțat în acte, peste tot sunt Scorțaru”, a precizat Mirabela Dauer.
Numele de scenă care a devenit o marcă artistică
Deși în buletin figurează cu numele Scorțaru, artista a rămas pentru public sub numele Mirabela Dauer, identitate artistică sub care și-a construit cariera de peste cinci decenii și sub care este recunoscută în muzica românească.