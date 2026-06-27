Horoscopul banilor pentru luna iulie. Zodiile norocoase se pot trezi cu bani de unde se așteaptă mai puțin

Publicat 27 iun. 2026, 16:45 Sursă eva.ro

Luna iulie vine cu schimbări importante în plan financiar și le pune pe multe zodii în fața unor decizii care le pot influența bugetul pentru următoarele luni. Pentru unele native, perioada aduce șansa unor venituri suplimentare, a unei promovări sau a unor oportunități neașteptate de câștig. Pentru altele, însă, provocarea va fi să își gestioneze mai atent resursele și să evite cheltuielile făcute din impuls.

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