Horoscopul lunii iulie 2026. Mișcări de astre care pot schimba complet destinul fiecărei zodii

Publicat 27 iun. 2026, 11:52 Sursă zodiac-astrology-horoscopes.com

Luna iulie este una dintre cele mai dinamice perioade astrologice ale anului. Primele trei săptămâni sunt marcate de influența lui Mercur retrograd, un tranzit asociat cu întârzieri, răzgândiri, neînțelegeri și revenirea unor situații din trecut care păreau încheiate. În același timp, Marte intră în Gemeni și imprimă un ritm alert comunicării și deplasărilor, Venus ajunge în Fecioară și mută atenția către stabilitate și relații construite pe fapte, iar Soarele pătrunde în Leu în a doua parte a lunii, aducând mai mult curaj și dorința de afirmare.

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