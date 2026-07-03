Marcel Ciolacu îl pune pe Ilie Bolojan în oglindă cu cazul azilelor din Ilfov. „Asta e diferența”

Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat un mesaj extrem de critic la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a intitulat „Caracatița Bolojan”. Liderul PSD compară situația actuală cu demisiile din Guvern din vara anului 2023, susținând că există un dublu standard în ceea ce privește asumarea răspunderii politice.
În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Ciolacu readuce în discuție cazul fostului ministru Gabriela Firea și afirmă că aceasta a demisionat fără să existe dovezi privind o implicare directă în scandalul azilelor, în timp ce, în opinia sa, Ilie Bolojan refuză să își asume responsabilitatea în cazul centrelor coordonate de Viorel Pașca din județul Bihor.
Comparația cu demisia Gabrielei Firea
Marcel Ciolacu amintește că, în iulie 2023, Gabriela Firea a demisionat din Guvern după izbucnirea scandalului azilelor.
„În iulie 2023, Gabriela Firea și-a dat demisia din Guvern.
Vina ei? O angajată din cabinet cunoștea o persoană vizată în ancheta azilelor. Atât. Nicio semnătură, niciun premiu, nicio legătură directă.
O vină care nu i-a fost dovedită niciodată. A plecat, alături de Marius Budăi, pentru că așa arată responsabilitatea politică: nu aștepți să te împingă alții, pleci singur.”
Acuzațiile lansate la adresa lui Ilie Bolojan
Fostul premier afirmă că Ilie Bolojan a condus administrația locală timp de aproape două decenii, perioadă în care Viorel Pașca și-ar fi desfășurat activitatea.
„Suntem în 2026. Ilie Bolojan: a condus Oradea și Bihorul aproape două decenii - exact județul în care Viorel Pașca și-a construit nestingherit „casele groazei". Ba mai mult:
▪️ primăria condusă de el l-a premiat pe Pașca și l-a prezentat public drept model de implicare socială;
▪️ rapoartele CJ Bihor din 2021 și 2023, semnate chiar de Ilie Bolojan, laudă „buna colaborare" cu asociația lui Pașca;
▪️ fiul lui Pașca este viceprimar PNL în Holod - comuna cu cimitirul improvizat, cu sute de cruci de fier;
▪️ cei mai apropiați oameni ai săi l-au premiat și l-au numit public „un om deosebit.”
„N-a avut nicio tangență”
Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan și pentru explicațiile oferite după apariția scandalului.
„Și ce face domnul Bolojan?
Declară că „n-a avut nicio tangență" și că a aflat din presă.
Cu propria semnătură pe documente. Și rămâne, fără nicio jenă, agățat de o funcție din care oricum a fost demis.”
„Diferența dintre demnitate și sfidare”
În finalul mesajului, fostul premier revine la comparația dintre cazul Gabrielei Firea și situația lui Ilie Bolojan, susținând că reacțiile celor doi sunt complet diferite.
„Gabriela Firea a plecat pentru o vină nedovedită.
Ilie Bolojan rămâne, cu toate semnăturile lui pe rapoarte.
Asta e diferența dintre demnitate și sfidare. Și România o vede.”