Marcel Ciolacu îl pune pe Ilie Bolojan în oglindă cu cazul azilelor din Ilfov. „Asta e diferența”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 19:56

Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat un mesaj extrem de critic la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a intitulat „Caracatița Bolojan”. Liderul PSD compară situația actuală cu demisiile din Guvern din vara anului 2023, susținând că există un dublu standard în ceea ce privește asumarea răspunderii politice.

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