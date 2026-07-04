Cum le confisca Pașca pensiile bătrânilor bolnavi? Angajații azilelor groazei își amenințau pacienții cu bătaia

Detalii terifiante din referatul procurorilor în dosarul azilelor groazei din Bihor! Stenogramele arată cum bătrânii erau prădați de pensii, hrăniți cu mâncare alterată și lăsați să moară în agonie. Angajații îi umileau și îi amenințau cu bătaia, în timp ce zeci de bolnavi erau abandonați în mizerie. Informații cu un puternic impact emoțional!
Cum ajungeau pensiile bătrânilor în conturile lui Pașca
Paşca Viorel: „Ăsta are pensie? Ce pensie are?”
David Ramona: „Dă boală.”
Paşca Viorel: „Şi cine ia banii lui?”
David Ramona: „Păi intră pă card, şefu... îl aveţi acolo.”
Paşca Viorel: „Las că verific, câtă pensie are?”
David Ramona: „1281.”
Paşca Viorel: „Oo, dacă are 1200 îi bun.”
Bătrânii bolnavi, lăsați să agonizeze și umiliți de angajații lui Pașca
Manea Manuela: „Îi în comă Victor, amu! Nu să mai trezăşte! L-o lovit peste tăt.” „Îi fix ăsta săracu care e plin de escare! Deci ăsta nu mai are nicio şansă, în două zile moare, îţi spun!... Nu mă ating de el, că e în stare comatoasă!”.
David Ramona: „Cine s-o p... şi s-o c... pe jos, mă? Că te bag cu capul în c.... Ba da. Te bag cu capul în c....”. „Ideea este că te bat de-ţi sună apa în cap.”.
Azilul groazei, trai în condiții inumane
Manea Manuela: „La Inceşti nu ştiu ce s-o întâmplat acolo! Dar la Inceşti efectiv oamenii mi-o spus că or mâncat lături!” „Ăla de la Bucureşti, deci fix ăla de la Bucureşti care o avut şi el diaree 2 zile mi-o spus că o avut ceva salată... zice io am impresia că o băgat peşte în ea! Am zis ce peşte mă gândeam io, avea aşa un gust şi un miros de peşte o zis el.”
Păcală Delia: „Deci io îţi spun că o fost de la maioneză, de la asta salata de boeuf, cred că o pus prea multă!”
Manea Manuela „Dar la Inceşti, Delia îs o sută şi ceva! Din o sută şi ceva hai că zici că au 20, dar toţi! Toţi!? Deci toţi, în afară de două sau trei persoane, deci absolut toţi! Deci ceva o fost acolo!”
Păcală Delia: „...toţi diaree şi o sunat că au venit colindătorii, zic zi-le să meargă la biserică.. nu voiau să meargă la biserică că o zis că fac pă ei toţi!”
Manea Manuela „Delia, o zis către mine... azi-noapte şi azi noapte ăştia de la casa Silvia erau tăţi, tăţi în pat, deci nici nu s-or putut ridica niciunul că toţi erau c.... în pat!”„...le-am zis aşa, apuca-ţi-vă şi în casa Silvia, apuca-ţi-vă la curăţenie generală iară că ... pentru că că zic tăţi, tăţi s-au c... în pat! Începeţi de acolo şi schimbaţi aşternuturile şi faceţi curăţenie!”
Sursa: Referatul procurorilor