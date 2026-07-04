Cum le confisca Pașca pensiile bătrânilor bolnavi? Angajații azilelor groazei își amenințau pacienții cu bătaia

Publicat 4 iul. 2026, 10:44 Sursă Realitatea PLUS

Detalii terifiante din referatul procurorilor în dosarul azilelor groazei din Bihor! Stenogramele arată cum bătrânii erau prădați de pensii, hrăniți cu mâncare alterată și lăsați să moară în agonie. Angajații îi umileau și îi amenințau cu bătaia, în timp ce zeci de bolnavi erau abandonați în mizerie. Informații cu un puternic impact emoțional!

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