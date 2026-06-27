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Soluția naturală pentru caniculă: plantele care scad temperatura din jurul casei

Iasomie stelată/ Profimedia

Iasomie stelată/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 18:51

Pe măsură ce temperaturile cresc tot mai mult în Europa, tot mai mulți români caută soluții simple pentru a-și răcori curțile, iar unele plante pot ajuta la reducerea temperaturii din jur, potrivit homesandgardens.com.

Dafin

Partea cea mai bună atunci când vine vorba despre dafin este faptul că este și foarte ușor de îngrijit. Chiar dacă nu este foarte înalt, dafinul este dens, care creează umbră și care ajută la menținerea unei temperaturi ceva mai scăzute.

Iasomie stelată

O altă variantă perfectă pentru zilele fierbinți de vară este iasomia stelată. Această plantă cățărătoare poate fi pusă peste pereți sau garduri și va absorbi căldura foarte eficient. Astfel, casa noastră va fi protejată de căldura din jur.

Liliac indian

Această plantă nu numai că ajută grădina să nu mai fie chiar atât de fierbinte, dar are și un aspect estetic superb. Din acest motiv, este recomandată pentru perioada fierbinte a verii.

Bananier de grădină

Dacă dorim să oferim grădinii noastre un aspect mai tropical, atunci aceasta este alegerea perfectă. Această plantă poate crește repede atunci când temperaturile sunt calde, așa că trebuie să ne asigurăm că avem îndeajuns de mult spațiu în jurul ei.

Feriga

Feriga este o plantă care eliberează umiditate în jurul ei și, în cele din urmă, poate reduce ușor temperatura. În plus, feriga este o plantă care arată mereu bine, indiferent de ce fel de alte flori avem în jurul ei.

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