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Soluția naturală pentru caniculă: plantele care scad temperatura din jurul casei
Iasomie stelată/ Profimedia
Pe măsură ce temperaturile cresc tot mai mult în Europa, tot mai mulți români caută soluții simple pentru a-și răcori curțile, iar unele plante pot ajuta la reducerea temperaturii din jur, potrivit homesandgardens.com.
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