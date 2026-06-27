Soluția naturală pentru caniculă: plantele care scad temperatura din jurul casei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 18:51

Pe măsură ce temperaturile cresc tot mai mult în Europa, tot mai mulți români caută soluții simple pentru a-și răcori curțile, iar unele plante pot ajuta la reducerea temperaturii din jur, potrivit homesandgardens.com.

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