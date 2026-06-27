Realitatea.NET
Lifestyle· 2 min citire

Prințul George, apariție publică rară alături de mama sa, Kate Middleton: detaliul care a uimit pe toată lumea

Prințul George alături de mama sa, Kate Middleton/ Colaj foto Instagram

Prințul George alături de mama sa, Kate Middleton/ Colaj foto Instagram

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 19:11

Prințul George, în vârstă de 12 ani, a fost surprins într-o apariție publică extrem de rară alături de mama sa, Kate Middleton. Fotografia făcută în timpul vizitei celor doi la o bază militară din Marea Britanie sugerează că băiatul o prinde rapid din urmă la înălțime pe prințesa de Wales.

Vizită la RAF Coningsby de Ziua Forțelor Armate

Prințul George și Prințesa de Wales au participat sâmbătă la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Forțelor Armate, vizitând baza aeriană RAF Coningsby, conform celebrei reviste People.

Într-un videoclip publicat pe contul de Instagram al cuplului regal, cei doi apar explorând istoria aviației militare britanice și luând loc în cabinele unor aeronave istorice din „Battle of Britain Memorial Flight”.

View on Instagram

George se apropie tot mai mult de înălțimea mamei sale

În imaginile surprinse la eveniment, Prințul George, 12 ani, apare foarte aproape ca înălțime de mama sa, Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, semn al creșterii sale accelerate.

Vizita a atras atenția publicului și prin faptul că tânărul prinț pare deja un adolescent în toată regula, explorând cu interes avioanele istorice și interacționând cu piloți și ingineri.

Mesajul transmis de Palatul Kensington

În descrierea postată online, reprezentanții cuplului regal au subliniat importanța evenimentului: „Învățând despre istoria extraordinară a acestor aeronave și întâlnind piloții și inginerii care le păstrează moștenirea vie. Un memento puternic al curajului, priceperii și dedicării celor care servesc, trecut și prezent.”

Pregătiri pentru Eton College

Apariția publică vine în contextul în care Prințul George se pregătește să înceapă studiile la Eton College în toamna acestui an, aceeași instituție pe care a urmat-o și tatăl său, Prințul William, absolvent în anul 2000.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

printul georgekate middletonînălţime

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe