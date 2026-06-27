Prințul George, apariție publică rară alături de mama sa, Kate Middleton: detaliul care a uimit pe toată lumea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 19:11

Prințul George, în vârstă de 12 ani, a fost surprins într-o apariție publică extrem de rară alături de mama sa, Kate Middleton. Fotografia făcută în timpul vizitei celor doi la o bază militară din Marea Britanie sugerează că băiatul o prinde rapid din urmă la înălțime pe prințesa de Wales.

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