Advertising
Advertising
Lifestyle· 2 min citire
Prințul George, apariție publică rară alături de mama sa, Kate Middleton: detaliul care a uimit pe toată lumea
Prințul George alături de mama sa, Kate Middleton/ Colaj foto Instagram
Prințul George, în vârstă de 12 ani, a fost surprins într-o apariție publică extrem de rară alături de mama sa, Kate Middleton. Fotografia făcută în timpul vizitei celor doi la o bază militară din Marea Britanie sugerează că băiatul o prinde rapid din urmă la înălțime pe prințesa de Wales.
Citește și
- 18:54Tzancă Uraganu își vinde bolidul de fițe. Ce cere în schimbul Lamborghini-ului portocaliu
- 16:45Horoscopul banilor pentru luna iulie. Zodiile norocoase se pot trezi cu bani de unde se așteaptă mai puțin
- 16:05Cum o cheamă pe Mirabela Dauer în actele oficiale. Numele din buletin, diferit de cel de scenă
- 11:52Horoscopul lunii iulie 2026. Mișcări de astre care pot schimba complet destinul fiecărei zodii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News