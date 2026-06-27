Tzancă Uraganu își vinde bolidul de fițe. Ce cere în schimbul Lamborghini-ului portocaliu

Tzancă Uraganu își reorganizează colecția impresionantă de mașini și este gata să renunțe la unul dintre cele mai spectaculoase automobile pe care le conduce.
După ce și-a anunțat intenția de a-și vinde locuința, artistul spune că este dispus să se despartă și de Lamborghini-ul Urus pe care l-a cumpărat în urmă cu mai puțin de un an, însă doar dacă va găsi oferta potrivită.
Anunțul a fost făcut chiar de manelist, prin intermediul unui videoclip publicat pe TikTok, unde le-a explicat urmăritorilor că ia în calcul atât o vânzare directă, cât și un schimb. Totuși, acesta are o condiție clară pentru cei interesați de tranzacție.
Artistul cere 350.000 de euro sau un schimb cu un model exclusivist
Potrivit lui Tzancă Uraganu, SUV-ul de lux se află într-o stare impecabilă și are un rulaj foarte mic. În cazul în care nu va primi suma dorită, este dispus să accepte și un schimb, însă doar cu un automobil pe care îl are deja în vizor.
Artistul spune că își dorește un Rolls-Royce Cullinan din generația 2025-2026, pe care intenționează să îl adauge colecției sale.
Mesajul transmis de Tzancă Uraganu
În videoclipul postat pe TikTok, manelistul a explicat că încă nu a luat o decizie definitivă, însă este dispus să analizeze ofertele care vor apărea.
„Cred că scoatem la vânzare acest Urus sau la variante de schimb cu Rolls-Royce Cullinan 2025 – 2026, să fie modelul nou. Așa că se poate face și leasing, și cash, și pe datorie, alea ale noastre. Știți cum e, că nu e problemă. 2025, are 9.000 de kilometri, am luat-o nou-nouță, la 100 de kilometri. Schimb fac doar cu Rolls-Royce Cullinan – minim 2025.
E prima postare pe care o fac. Nu sunt hotărât 100%, dar dacă există o variantă de Cullilan, ca să îl băgăm acolo lângă familia Rolls Royce. Mă gândesc să vă dau portocala asta de vară, este impecabilă. 9.000 de km sunt făcuți de mine, așa că vă aștept să ne gândim la o variantă”, a transmis Tzancă Uraganu pe TikTok.
Lamborghini-ul portocaliu a fost cumpărat în 2025
Mașina pe care artistul este dispus acum să o vândă a intrat în garajul său în 2025 și a atras imediat atenția datorită culorii portocalii.
La momentul achiziției, Tzancă Uraganu a dezvăluit că alegerea nuanței nu a fost întâmplătoare. Artistul a povestit că inspirația a venit chiar de la telefonul mobil pe care îl cumpărase în aceeași perioadă.
„Exact când am luat iPhone-ul ăsta 17, am zis: «Mă supără culoarea, acum sunt obligat să iau și un Urus portocaliu». Vă spun sincer că nu eram 100% cu gândul ăsta și nu știam că e posibil să se întâmple chiar așa. Dacă am luat iPhone 17 portocaliu, n-aveam cum să-l las singur”, spunea manelistul.