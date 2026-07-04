Plaja din Italia unde bărbații și femeile se scaldă separat, despărțiți de un zid

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 18:07

O plajă din Italia, considerată unică în Europa, păstrează de peste un secol o regulă rar întâlnită: femeile și bărbații fac plajă în zone separate, despărțite de un zid.

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