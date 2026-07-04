Plaja din Italia unde bărbații și femeile se scaldă separat, despărțiți de un zid

O plajă din Italia, considerată unică în Europa, păstrează de peste un secol o regulă rar întâlnită: femeile și bărbații fac plajă în zone separate, despărțite de un zid.
Singurul loc în care cele două grupuri se pot întâlni este în apă, în apropierea geamandurii. Un incident recent a readus locul în atenția publică și a reaprins o dezbatere veche despre sensul acestei tradiții. Este vorba despre plaja Pedocin, situată în orașul Trieste, scrie today.it.
Conflictul care a reaprins disputa
Plaja a ajuns recent în centrul atenției după un conflict izbucnit între un cuplu de turiști din Milano și o femeie din Trieste. Aceasta se afla în sectorul rezervat bărbaților împreună cu soțul său, pentru a avea grijă de fiul lor cu dizabilități.
După ce localnica le-a atras atenția turiștilor că trebuie să respecte regulile plajei, situația a degenerat. Mai mulți turiști și angajați ai plajei au intervenit pentru a preveni o altercație, iar cuplul a fost escortat la ieșire, după ce și-a primit înapoi taxa de acces, de puțin peste un euro de persoană.
Acuzații de sexism și o dezbatere aprinsă
Incidentul a provocat reacții puternice. Turiștii din Milano au descris existența zidului drept „absurdă” și „rușinoasă”, susținând că separarea femeilor și bărbaților amintește de Evul Mediu și reprezintă o formă de discriminare.
Alți vizitatori văd însă lucrurile diferit. Mulți aleg această plajă tocmai pentru că se simt confortabil să poarte bikini chiar și la 80 de ani, să nu își ascundă kilogramele în plus sau să se relaxeze fără presiunea privirilor celorlalți. Același lucru este valabil și pentru bărbați, într-o perioadă în care preocuparea pentru aspectul fizic îi afectează tot mai mult.
O tradiție din 1900, păstrată intactă
Ridicat la începutul anilor 1900, zidul plajei din Trieste avea inițial rolul de a garanta moralitatea și decența.
„El Pedocin” nu impresionează prin lux: nu are nisip fin, ci pietriș și platforme de beton, cabine de schimb modeste și dușuri cu apă rece. Tocmai această simplitate îi atrage însă pe locuitorii orașului.
Intrarea costă aproximativ un euro, plaja fiind puternic subvenționată de municipalitate. Vara, plaja se umple încă de la primele ore ale dimineții, cu pensionari care își ocupă locurile preferate. La prânz apar adolescenții și studenții, moment în care plaja devine mult mai aglomerată
Deși pare o relicvă a altor vremuri, Pedocin rămâne una dintre cele mai populare plaje din Trieste, dovadă că, pentru mulți localnici, tradiția contează mai mult decât criticile venite din exterior.