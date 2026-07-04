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Extern· 1 min citire
Momente de panică de Ziua Americii. Un parașutist s-a prăbușit peste un cort cu bere
Un parașutist s-a prăbușit peste un cort cu bere
Publicat4 iul. 2026, 18:41
Actualizat4 iul. 2026, 18:47
Un incident spectaculos s-a produs în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Americii, acolo unde un parașutist care cobora cu steagul Statelor Unite a aterizat forțat peste un cort în care se comercializa bere.
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