Momente de panică de Ziua Americii. Un parașutist s-a prăbușit peste un cort cu bere

Publicat 4 iul. 2026, 18:41 Actualizat 4 iul. 2026, 18:47

Un incident spectaculos s-a produs în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Americii, acolo unde un parașutist care cobora cu steagul Statelor Unite a aterizat forțat peste un cort în care se comercializa bere.

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