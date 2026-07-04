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Momente de panică de Ziua Americii. Un parașutist s-a prăbușit peste un cort cu bere

Un parașutist s-a prăbușit peste un cort cu bere

Un parașutist s-a prăbușit peste un cort cu bere

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 18:41
Actualizat4 iul. 2026, 18:47

Un incident spectaculos s-a produs în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Americii, acolo unde un parașutist care cobora cu steagul Statelor Unite a aterizat forțat peste un cort în care se comercializa bere.

Momentul a fost surprins chiar în timpul unui eveniment public, cu numeroși spectatori prezenți la fața locului. Imaginile care circulă online arată cum participanții îl aplaudă entuziasmați pe parașutist în timp ce acesta se apropie de zona de aterizare, ținând în urmă steagul american de mari dimensiuni.

Un parașutist a căzut pe un cort de bere

La un moment dat, însă, steagul se agață de un copac aflat în apropiere, iar parașutistul își pierde traiectoria optimă. Incapabil să își corecteze direcția, acesta se prăbușește peste cortul unde se vindea bere, spre surprinderea celor prezenți.

Până în acest moment nu se cunosc detalii despre starea parașutistului și dacă acesta a suferit vreo vătămare în urma aterizării forțate.

Anul 2026 marchează un moment special pentru americani, care sărbătoresc cea de-a 250-a aniversare a Zilei Independenței. Ziua Americii este celebrată pe 4 iulie, dată la care se comemorează adoptarea Declarației de Independență din 1776, prin care cele treisprezece colonii americane și-au declarat independența față de Regatul Marii Britanii.

Ziua Independenței rămâne cea mai importantă sărbătoare națională a Statelor Unite, iar cu această ocazie, în întreaga țară au loc în fiecare an numeroase ceremonii, parade și evenimente publice, la care participă mii de oameni.

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