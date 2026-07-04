Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 19:38

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că restricțiile unilaterale impuse Moscovei de statele occidentale sunt ilegale și nici nu ar trebui numite „sancțiuni”, potrivit agenției de presă Tass.

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