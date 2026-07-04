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Extern· 1 min citire
Rusia respinge sancțiunile UE. Medvedev: „Sunt măsuri ilegale”
UE-Rusia
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că restricțiile unilaterale impuse Moscovei de statele occidentale sunt ilegale și nici nu ar trebui numite „sancțiuni”, potrivit agenției de presă Tass.
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