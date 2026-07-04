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Rusia respinge sancțiunile UE. Medvedev: „Sunt măsuri ilegale”

UE-Rusia

UE-Rusia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 19:38

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că restricțiile unilaterale impuse Moscovei de statele occidentale sunt ilegale și nici nu ar trebui numite „sancțiuni”, potrivit agenției de presă Tass.

Oficialul rus a făcut aceste afirmații după o vizită în Iran, susținând că măsurile respective nu au niciun temei în dreptul internațional.

Medvedev: „Toate sancțiunile impuse Moscovei sunt, de fapt, măsuri ilegale”

„Ce sunt sancțiunile ilegale? Sunt măsuri care nu sunt prevăzute nici în Carta ONU, nici în alte tratate internaționale. Toate sancțiunile impuse Moscovei sunt, de fapt, măsuri ilegale. De aceea nici măcar nu le numim sancțiuni. Sunt doar restricții unilaterale ilegale”, a declarat Medvedev.

Declarația vine în contextul în care Uniunea Europeană pregătește un nou val de restricții împotriva Rusiei. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a propus recent, ca parte a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, o interdicție de viză pentru patriarhul ortodox rus Kirill, aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, care a susținut și justificat public invazia Rusiei în Ucraina.

Diplomații europeni au discutat, de asemenea, o propunere de îngheţare a plafonului de preţ pentru petrolul rusesc, stabilit în prezent la 44 de dolari pe baril.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, prezentat de Kallas pe 9 iunie, vizează în special sectoarele militar-industrial și financiar ale Rusiei, considerate esențiale pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

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