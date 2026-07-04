Copil de 18 luni, declarat mort după un incident în piscină, a fost găsit în viață la morgă. Părinții fumaseră marijuana

Un caz care a stârnit controverse și numeroase semne de întrebare în sistemul medical din Statele Unite este investigat de autoritățile din statul Arizona, după ce un copil de numai 18 luni, declarat decedat în urma unui incident de înec, a fost descoperit respirând câteva ore mai târziu în morga unui spital. În paralel, procurorii analizează și circumstanțele în care băiețelul a ajuns în stare critică, iar părinții ar putea fi cercetați pentru abuz asupra minorului.
Copil declarat decedat, găsit în viață după aproape șase ore
Incidentul s-a petrecut în ziua Super Bowl-ului, când micuțul Vincent Lorenzo Fiordilino a fost transportat de urgență la spital după ce a fost găsit inconștient într-o piscină.
Potrivit anchetatorilor, medicii de la camera de gardă au declarat decesul copilului în jurul orei 18:20. Însă, aproape șase ore mai târziu, în jurul orei 23:52, personalul morgii a constatat că băiețelul încă prezenta semne vitale și respira.
Copilul a fost readus imediat în secția de terapie intensivă, iar ulterior a supraviețuit și a fost externat din spital, arată NBC News.
Procurorii verifică modul în care a fost declarat decesul
Întreaga succesiune a evenimentelor este analizată de Parchetul din comitatul Maricopa, care încearcă să stabilească atât circumstanțele incidentului din piscină, cât și modul în care personalul medical a ajuns la concluzia că minorul decedase.
Departamentul de Poliție din Gilbert a confirmat că băiețelul a supraviețuit, însă a recomandat totodată ca părinții acestuia să fie cercetați pentru suspiciuni de abuz asupra copilului.
Părinții au recunoscut că au consumat marijuana
Conform raportului întocmit de polițiști, există suspiciuni că părinții nu au observat la timp că fiul lor se îndreptase spre piscină, întrucât capacitatea lor de supraveghere ar fi fost afectată de consumul de marijuana și, posibil, de alte substanțe.
Anchetatorii notează că ambii părinți au declarat că au fumat marijuana în dimineața producerii incidentului.
Procurorii nu au anunțat, până în prezent, dacă vor formula acuzații oficiale împotriva acestora.
Spitalul a deschis o investigație internă
Conducerea Mercy Gilbert Medical Center a transmis că a declanșat o anchetă internă privind circumstanțele în care copilul a fost declarat mort, calificând situația drept una „sfâșietoare”.
Reprezentanții unității medicale nu au făcut publice concluziile investigației și nici nu au precizat dacă medicul implicat în acest caz mai activează în cadrul spitalului.
În documentele poliției apare numele medicului Aryan Toosi, care, potrivit raportului, le-ar fi cerut anchetatorilor să îi permită să își exercite atribuțiile profesionale atunci când a fost întrebat despre decizia de a declara decesul copilului.
Prin intermediul avocatului său, medicul a transmis că situația este mult mai complexă decât informațiile apărute până acum în spațiul public și că nu poate face declarații suplimentare din cauza anchetei și a obligațiilor privind confidențialitatea medicală.
Copilul se recuperează după incident
Familia lui Vincent a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi costurile tratamentului medical.
Potrivit informațiilor publicate de apropiați, copilul respiră în prezent cu ajutorul unui ventilator și, deși a evitat leziuni cerebrale severe, va avea nevoie de monitorizare medicală permanentă și de un program complex de recuperare.
Cum s-a produs tragedia
Potrivit poliției, apelul la serviciul de urgență 911 a fost făcut după ce băiețelul a fost găsit plutind cu fața în jos în piscina locuinței. O rudă a început imediat manevrele de resuscitare cardiopulmonară până la sosirea echipajelor medicale.
Copilul a fost transportat de urgență la Mercy Gilbert Medical Center, unde medicii au continuat manevrele de resuscitare. La scurt timp după aceea, decesul a fost declarat oficial, însă descoperirea ulterioară a faptului că minorul era încă în viață a transformat cazul într-o anchetă complexă, care vizează atât intervenția medicală, cât și responsabilitatea părinților.