Copil de 18 luni, declarat mort după un incident în piscină, a fost găsit în viață la morgă. Părinții fumaseră marijuana

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 17:26

Un caz care a stârnit controverse și numeroase semne de întrebare în sistemul medical din Statele Unite este investigat de autoritățile din statul Arizona, după ce un copil de numai 18 luni, declarat decedat în urma unui incident de înec, a fost descoperit respirând câteva ore mai târziu în morga unui spital. În paralel, procurorii analizează și circumstanțele în care băiețelul a ajuns în stare critică, iar părinții ar putea fi cercetați pentru abuz asupra minorului.

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