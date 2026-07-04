Erdogan avertizează: Israelul nu are voie să „dinamiteze” acordul de pace Iran-SUA

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, sâmbătă, că eforturile de pace în Orientul Mijlociu nu pot avea succes fără susținerea țărilor din regiune și că Israelului nu trebuie să i se permită „să dinamiteze” acordul de pace dintre Iran și Statele Unite.
„Nicio soluție care nu-și ia puterea din voința și contribuțiile țărilor din regiune nu poate fi de durată”, a afirmat Erdogan, într-o declarație susținută alături de premierul pakistanez Shehbaz Sharif, la Istanbul.
„Urmărim îndeaproape încercările administrației israeliene de a dinamita acordul. Actualului guvern al Israelului, dependent de război, nu-i poate fi îngăduit să înece din nou regiunea în sânge și în miros de praf de pușcă”, a spus liderul turc.
Turcia, membră NATO și vecină a Iranului, a acuzat în repetate rânduri Israelul că încearcă să submineze acordul iraniano-american mediat de Pakistan și a condamnat ferm operațiunile israeliene din Gaza, Liban și Siria.
Relațiile dintre Israel și Turcia, deteriorate considerabil de la declanșarea războiului din Gaza
Relațiile dintre Israel și Turcia s-au deteriorat considerabil de la declanșarea războiului din Gaza, ajungând până la punctul în care Erdogan a declarat public, în noiembrie 2023, că Israel este „un stat terorist”.
„Vreau să afirm încă o dată acest lucru, clar și direct: Israelul este un stat terorist fără lege, indisciplinat, lipsit de principii, răsfățat și lacom”, a continuat liderul turc.
Recunoașterea genocidului armean, un nou motiv de tensiune
Pe 28 iunie, guvernul israelian a votat în unanimitate recunoașterea formală a genocidului armean din Primul Război Mondial, un gest interpretat de mulți analiști ca o mustrare la adresa Turciei și un semnal al rupturii tot mai profunde dintre cele două state.
Decizia executivului israelian are nevoie, însă, de ratificarea parlamentului pentru a deveni oficială.
„În ciuda documentației diplomatice extinse și lipsite de ambiguitate, genocidul armean rămâne până astăzi subiectul unei campanii instituționalizate de negare și minimalizare, inclusiv de rescriere manipulatoare a istoriei, în principal din partea guvernului turc”, a declarat șeful diplomației israeliene.