Erdogan avertizează: Israelul nu are voie să „dinamiteze” acordul de pace Iran-SUA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 18:51

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, sâmbătă, că eforturile de pace în Orientul Mijlociu nu pot avea succes fără susținerea țărilor din regiune și că Israelului nu trebuie să i se permită „să dinamiteze” acordul de pace dintre Iran și Statele Unite.

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