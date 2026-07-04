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Confruntări de stradă în Germania înaintea congresului partidului AfD – VIDEO

Confruntari de stradă la Erfurt, Germania (Profimedia)

Confruntari de stradă la Erfurt, Germania (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 13:05
Actualizat4 iul. 2026, 13:06

Confruntări violente în Germania. Susținătorii partidelor extremiste s-au bătut în plină stradă, iar forțele de ordine au fost nevoie să intervină. Protestatarii au atacat inclusiv jandarmii și au blocat mai multe străzi. Atenție urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Mii de protestatari au ieșit în stradă în Erfurt, Germania, înaintea congresului anual al partidului de extremă dreapta AfD. Manifestanții au blocat drumuri, au organizat sit‑in‑uri și au încercat să oprească accesul delegaților către centrul expozițional unde are loc reuniunea, notează presa germană.

Autoritățile au menținut interdicții de protest în zona unde are loc congresul, însă manifestanții opozanți au ignorat restricțiile și au blocat autostrăzi și bulevarde. Congresul AfD se desfășoară pe fondul unei tensiuni politice majore în Germania.

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