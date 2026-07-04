Confruntări de stradă în Germania înaintea congresului partidului AfD – VIDEO

Publicat 4 iul. 2026, 13:05 Actualizat 4 iul. 2026, 13:06

Confruntări violente în Germania. Susținătorii partidelor extremiste s-au bătut în plină stradă, iar forțele de ordine au fost nevoie să intervină. Protestatarii au atacat inclusiv jandarmii și au blocat mai multe străzi. Atenție urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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