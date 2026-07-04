Răspunsul companiei unei nave de croazieră după ce Turcia a interzis acostarea unei comunității LGBTQ+. Autoritățile turce invocă „valorile morale” și „familia tradițională”

Autoritățile din Turcia au refuzat accesul într-unul dintre porturile țării pentru o navă de croazieră americană destinată comunității LGBTQ+, decizia stârnind reacții la nivel internațional. Oficialii turci și-au justificat hotărârea prin necesitatea respectării „standardelor morale” și a „valorilor familiale”, iar organizatorii croazierei au fost nevoiți să își modifice itinerariul.
Croaziera își schimbă traseul după decizia autorităților turce
Vasul de croazieră urma să plece din Atena pe 5 iulie, într-o călătorie prin Marea Mediterană, iar printre escalele programate se aflau orașul Kușadası și Istanbul. La bord erau așteptați peste 1.000 de turiști din Statele Unite, anunță CNN.
Cu puțin timp înainte de sosirea navei, autoritățile locale au informat organizatorii că aceasta nu va mai putea acosta în porturile din Turcia. În schimb, traseul a fost modificat, iar pasagerii vor vizita alte destinații, inclusiv Cairo, în Egipt, și insula Creta din Grecia.
Motivul invocat: „comportamente incompatibile cu valorile societății”
Potrivit reprezentanților companiei organizatoare, autoritățile turce au transmis că evenimentul nu este compatibil cu principiile morale promovate de stat.
În comunicarea oficială s-a arătat că grupurile care au închiriat nava sunt asociate unor comportamente considerate incompatibile cu structura socială și valorile familiale promovate în Turcia, motiv pentru care accesul în porturile turcești a fost refuzat.
Organizatorii critică decizia
Rich Campbell, președintele companiei Atlantis Events, a declarat că măsura este fără precedent pentru organizația pe care o conduce.
Acesta a precizat că, în peste trei decenii de activitate, este pentru prima dată când unei croaziere îi este interzis accesul într-o țară exclusiv din cauza identității și profilului pasagerilor.
Potrivit acestuia, decizia ridică semne de întrebare privind tratamentul aplicat turiștilor și posibilitatea ca anumite categorii de persoane să fie discriminate în funcție de orientarea lor.
Turcia și poziția față de comunitatea LGBTQ+
În ultimii ani, autoritățile de la Ankara au adoptat o poziție tot mai fermă față de comunitatea LGBTQ+, pe fondul discursului promovat de partidul aflat la guvernare.
Marșurile Pride organizate în Istanbul au fost interzise în repetate rânduri încă din 2015, autoritățile invocând motive ce țin de ordinea și siguranța publică. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat constant aceste măsuri, susținând că limitează libertatea de exprimare și dreptul la întrunire.
Nava „Scarlet Lady”, operată de compania Virgin Voyages, nu va mai opri în porturile turcești și își va continua călătoria cu noi escale în Egipt și Grecia.