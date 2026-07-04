Răspunsul companiei unei nave de croazieră după ce Turcia a interzis acostarea unei comunității LGBTQ+. Autoritățile turce invocă „valorile morale” și „familia tradițională”

Publicat 4 iul. 2026, 11:59 Actualizat 4 iul. 2026, 12:08

Autoritățile din Turcia au refuzat accesul într-unul dintre porturile țării pentru o navă de croazieră americană destinată comunității LGBTQ+, decizia stârnind reacții la nivel internațional. Oficialii turci și-au justificat hotărârea prin necesitatea respectării „standardelor morale” și a „valorilor familiale”, iar organizatorii croazierei au fost nevoiți să își modifice itinerariul.

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