Donald Tusk propune măsuri de pace pentru rezolvarea tensiunilor dintre Ucraina și Polonia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 23:06

Ucraina caută modalităţi de a reduce tensiunile cu Varșovia, a declarat vineri prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, adăugând că vecina de est a Poloniei ar trebui să-şi asume istoria pentru a adera la Uniunea Europeană.

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