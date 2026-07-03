Donald Tusk propune măsuri de pace pentru rezolvarea tensiunilor dintre Ucraina și Polonia

Ucraina caută modalităţi de a reduce tensiunile cu Varșovia, a declarat vineri prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, adăugând că vecina de est a Poloniei ar trebui să-şi asume istoria pentru a adera la Uniunea Europeană.
Relaţiile diplomatice dintre cele două ţări au intrat în cea mai gravă criză de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, după ce preşedintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie acordată de Polonia.
Nawrocki a motivat decizia prin faptul că o unitate militară ucraineană a fost numită după insurgenţii care au masacrat polonezi în cel de-al Doilea Război Mondial.
Semnale pozitive după întâlnirea de la Varşovia
Tusk, adversar politic al lui Nawrocki, a încercat să atenueze tensiunile şi a afirmat că a primit semnale pozitive în urma întâlnirii de vineri dintre ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, şi omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, la Varşovia.
„Nu cunosc rezultatele întâlnirii, dar am indicii că partea ucraineană caută modalităţi de a atenua tensiunea”, a declarat Tusk într-o conferinţă de presă. Sikorski, într-o conferinţă separată, a refuzat să ofere detalii, spunând doar că „diplomaţia preferă tăcerea”.
Sîbiha a declarat pe X că a propus „un pachet de măsuri anticriză”, incluzând organizarea unei întâlniri a istoricilor specializaţi în cel de-al Doilea Război Mondial şi implicarea liderilor religioşi în dialog. El nu a menţionat însă vreo intenţie a Kievului de a schimba numele unităţii militare aflate în centrul disputei. „Respectăm istoria altora şi ne aşteptăm la aceeaşi abordare faţă de propria noastră istorie şi independenţă din partea partenerilor noştri”, a spus el.
Disputa istorică din spatele crizei
Unii ucraineni consideră Armata Insurgentă Ucraineană (UPA) o forţă eroică pentru rezistenţa opusă Uniunii Sovietice şi Germaniei naziste, precum şi un simbol al luptei Kievului pentru independenţă faţă de Moscova. Însă UPA a fost implicată şi în masacrele din Volînia, ucideri comise între 1943 şi 1945, în care, potrivit Poloniei, aproximativ 100.000 de polonezi au fost ucişi de naţionaliştii ucraineni. Mii de ucraineni au murit, de asemenea, în cadrul represaliilor.
Condiţia pentru aderarea la UE
Tusk a afirmat că Kievul trebuie să-şi asume trecutul pentru a-şi îndeplini ambiţia de a adera la Uniunea Europeană, proces pe care diplomaţii îl consideră complex şi de lungă durată. „Nu există o comunitate europeană fără reconciliere, şi nu există reconciliere fără... asumarea unui trecut dureros”, a arătat el.
Premierul polonez a mai spus că va cere delegaţiei poloneze la viitorul summit NATO să fie „prudentă” în privinţa promisiunilor de ajutor financiar suplimentar pentru Ucraina. „Nu pentru că nu cred că Ucraina are nevoie de sprijin financiar, ci pentru că eu consider că Polonia are obligaţii foarte importante în ceea ce priveşte protecţia frontierei de est a Uniunii Europene”, a punctat Tusk.