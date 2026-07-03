Tragedie rutieră în Pakistan. Cel puțin 40 de morți, după ce un autobuz a căzut în prăpastie - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 23:33

Cel puțin 40 de oameni au murit, iar alți 11 au fost răniți după ce autobuzul cu care călătoreau s-a prăbușit într-o râpă, în sud-vestul Pakistanului. Vehiculul circula într-o zonă montană dificilă, iar șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțioanl.

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