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Extern· 1 min citire
Tragedie rutieră în Pakistan. Cel puțin 40 de morți, după ce un autobuz a căzut în prăpastie - VIDEO
Accident de autobuz în Pakistan (Profimedia)
Cel puțin 40 de oameni au murit, iar alți 11 au fost răniți după ce autobuzul cu care călătoreau s-a prăbușit într-o râpă, în sud-vestul Pakistanului. Vehiculul circula într-o zonă montană dificilă, iar șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțioanl.
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