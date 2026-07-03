Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Tragedie rutieră în Pakistan. Cel puțin 40 de morți, după ce un autobuz a căzut în prăpastie - VIDEO

Accident de autobuz în Pakistan (Profimedia)

Accident de autobuz în Pakistan (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 23:33

Cel puțin 40 de oameni au murit, iar alți 11 au fost răniți după ce autobuzul cu care călătoreau s-a prăbușit într-o râpă, în sud-vestul Pakistanului. Vehiculul circula într-o zonă montană dificilă, iar șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțioanl.

Accidentul s-a produs într-un sector izolat, ceea ce a îngreunat intervenția echipelor de salvare în primele ore. Autoritățile investighează ipoteza vitezei excesive, mai ales în condițiile în care autobuzul era supraglomerat. Un martor a relatat că înainte de tragedie șoferul purta o discuție aprinsă cu un pasager, potrivit presei locale.

Echipele de intervenție au folosit utilaje speciale pentru a elibera victimele dintre resturile contorsionate ale vehiculului. Răniții au fost transportați la spitale din apropiere, iar o parte dintre ei se află în stare critică.

Primele reacții oficiale au transmis condoleanțe familiilor afectate și au subliniat necesitatea clarificării rapide a cauzelor tragediei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accidentpakistanautobuzprapastie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe