Rușii fac haz de necaz în criza carburanților. Glumele care au invadat internetul pe fondul cozilor la benzinării

Publicat 3 iul. 2026, 20:38 Sursă The Moscow Times

Criza carburanților care afectează Rusia a început să se vadă nu doar la benzinării, ci și pe rețelele de socializare. În timp ce în mai multe regiuni au apărut raționalizarea combustibilului, cozi la pompe, creșteri de prețuri și chiar benzinării rămase fără carburant, mulți ruși au ales să răspundă situației cu ironii și meme-uri devenite virale.

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