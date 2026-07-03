Rușii fac haz de necaz în criza carburanților. Glumele care au invadat internetul pe fondul cozilor la benzinării

Criza carburanților care afectează Rusia a început să se vadă nu doar la benzinării, ci și pe rețelele de socializare. În timp ce în mai multe regiuni au apărut raționalizarea combustibilului, cozi la pompe, creșteri de prețuri și chiar benzinării rămase fără carburant, mulți ruși au ales să răspundă situației cu ironii și meme-uri devenite virale.
Potrivit The Moscow Times, valul de glume a explodat după ce atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice au amplificat problemele de aprovizionare cu combustibil.
„Epoca întâlnirilor romantice pentru cină s-a terminat”
Una dintre cele mai distribuite glume de pe internet spune:
„Epoca întâlnirilor romantice pentru cină s-a terminat. A început epoca întâlnirilor pentru benzină.”
Meme-ul face referire la termenul argotic rusesc tarelochnitsa, folosit peiorativ pentru femeile acuzate că ies la întâlniri doar pentru a lua masa gratuit la restaurante scumpe.
În contextul crizei carburanților, gluma sugerează că benzina a devenit atât de valoroasă încât ar fi mai căutată decât o cină.
Trump, Biden și Obama, transformați în „vinovați”
O altă imagine devenită virală ironizează obiceiul autorităților ruse de a pune problemele interne pe seama Occidentului.
În meme apar Donald Trump, Joe Biden și Barack Obama în timp ce pleacă de la o benzinărie din Rusia cu canistre de combustibil, sugerând în mod sarcastic că liderii americani ar fi responsabili pentru lipsa benzinei.
„Atâta timp cât nu se termină berea...”
Un alt mesaj distribuit masiv pe rețelele sociale surprinde starea de spirit a multor ruși în contextul războiului și al dificultăților economice.
„Atâta timp cât nu se termină berea.”
Fraza a devenit una dintre cele mai populare ironii apărute în timpul crizei.
Rusia cumpără benzină din India
Deși este unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, Rusia a început, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, să importe benzină din India pentru a reduce deficitul de pe piața internă.
Kremlinul a confirmat în această săptămână că poartă discuții cu mai multe state pentru achiziționarea de combustibil, în încercarea de a stabiliza aprovizionarea.
Anunțul a fost imediat ironizat pe internet, unde a apărut mesajul:
„La mulți ani de Ziua în care Rusia a început să cumpere benzină din India!”
Telegram sau căruță? Gluma care a devenit virală
O altă glumă profită de faptul că, în limba rusă, aplicația Telegram este prescurtată frecvent telega, cuvânt care înseamnă și „căruță”.
În meme, un șofer îi spune altuia că folosește Max, aplicația de mesagerie susținută de statul rus și criticată de opozanți pentru posibile riscuri de supraveghere.
Celălalt răspunde că el folosește în continuare telega, însă conduce o căruță trasă de cai. Când automobilistul ajunge la benzinărie și vede afișul „Nu este benzină”, gluma sugerează că, până la urmă, căruța are avantajul că nu depinde de carburant.
Ironii și despre atacurile ucrainene asupra rafinăriilor
Nici atacurile cu drone asupra infrastructurii petroliere nu au scăpat de umorul internauților.
Una dintre glumele care circulă online spune:
„Rusia este atât de bogată încât își permite să doboare dronele cu capacele rafinăriilor.”
Ironia face trimitere la imaginile apărute după un atac ucrainean asupra rafinăriei Kapotnia din Moscova, când capacul unui rezervor petrolier a fost aruncat în aer în urma exploziei.