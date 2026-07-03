Fără internet sau curent - noul scenariu al războiului hibrid. Importanța crucială a cablurilor de sub ocean, care țin în viață economia mondială

Mai mult de jumătate din planetă ar putea rămâne în întuneric și fără internet dacă doar trei cabluri-cheie din infrastructura submarină de rețea ar fi perforate. Este avertismentul îngrijorător al specialiștilor. Mai grav, mare parte din rețeaua indispensabilă pentru internetul global și economia digitală se află chiar în apele din Strâmtoarea Ormuz. Urmăriți acum un material special marca Realitatea PLUS despre efectele devastatoare pe care le-ar putea avea un sabotaj sau chiar și un seism puternic dacă lovește rețeaua de internet submarină.
„Aceste cabluri sunt foarte, foarte lungi. Rețeaua globală de cabluri are o lungime totală de 1,4 milioane de kilometri. Nu poți să o protejezi mereu pe toată””, spune Katja Bego, Institutul Regal de Afaceri Internaționale.
„Nu există nicio modalitate de a separa spionajul de furtul de date”, explică Jennifer Bachus, șef interimar Centrul pentru Diplomație Digitală SUA.
Nimic nu poate înlocui cablurile submarine. Chiar dacă mii de sateliți orbitează în jurul Pământului, peste 99% din traficul global de internet circulă prin cablurile de fibră optică așezate pe fundul oceanului planetar. Un singur cablu de mare capacitate instalat poate transmite jumătate de petabit, ceea ce înseamnă peste un milion de conexiuni de internet de mare viteză.
„Rețelele private ale celor mai mari companii se bazează pe cablurile submarine pentru planificarea logistică, transport, livrări „just-in-time”. Logistica, finanțele, sănătatea, educația, știința, tehnologia, schimbul de informații – toate acestea se transmit prin cabluri submarine, iar pierderea lor ar însemna dispariția vieții așa cum o cunoaștem”, a explicat Jayne Stowell, fostă negociatoare strategică a Google.
Importanța cablurilor de internet de sub apă
Dacă doar 2 sau 3 cabluri cheie sunt tăiate, sistemul bancar global se blochează instantaneu, spitalele pierd accesul la baze de date, iar alimentarea cu energie poate fi perturbată. Omenirea ar fi aruncată înapoi în anii '80 în doar câteva ore. Prețurile la curent ar crește peste noapte. Plățile electronice — inclusiv cardurile bancare și ATM-urile — ar înceta să funcționeze. Iar securitate națională și militară ar fi și ea pusă în pericol.
Până la 200 de defecțiuni la cablurile de internet de sub apă în fiecare an
În fiecare an sunt înregistrate până la 200 de defecțiuni la cablurile de internet de sub apă. Unele sunt provocate de cauze naturale, precum cutremurele, curenții puternici, taifunurile și activitatea vulcanică. Însă 70% și 80% dintre avarii au la bază erori umane, făcute intenționat sau nu, folosind ancorele navelor care agață și rup cablurile de internet.
„Navele fantomă sunt, de obicei, destul de vechi. Unele au chiar și 30 sau 40 de ani. Nava Eagle-S și-a început călătoria din portul rus Ust-Luga. Ancora sa a provocat avarii la cablul S-Link 2, un important cablu de alimentare care leagă Finlanda de Estonia, iar apoi a continuat să avanseze puțin, provocând avarii destul de semnificative și altor cabluri de telecomunicații”, a mai spus Katja Bego.
Cel mai vulnerabil loc de pe Pământ pentru internet
Cel mai vulnerabil loc de pe Pământ pentru internet este Marea Roșie, pentru că nicio altă rută de cablu din lume nu concentrează atât de multe cabluri. Pe aici trece conexiunea dintre Asia, Europa și Africa. Probleme sunt și în Strâmtoarea Ormuz, explică experții. În cazul unei avarii, reparațiile cablurilor submarine din Golf pot fi împiedicate de contextul militar și de accesul restricționat în apele teritoriale.
Deși tehnic repararea unui cablu nu este extrem de dificilă, procedurile administrative și riscurile pentru echipele de intervenție pot întârzia semnificativ procesul. Iar în Atlantic, oficialii americani și NATO sunt tot mai îngrijorați de activitatea navală rusă în apropierea firelor critice. Rusia a dezvoltat submarine de mare adâncime și nave-spion proiectate să intercepteze sau să taie cablurile la adâncimi la care echipajele comerciale de reparații nu pot ajunge.
Incidente cu avarii ale cablurilor
„Au mai avut loc și incidente în care au fost avariate alte cabluri din Marea Baltică, incidentele fiind atribuite unor nave legate de China. Aceste incidente au stârnit îngrijorări destul de mari cu privire la semnificația lor, la nivelul potențial de colaborare care ar putea exista între Rusia și China în ceea ce privește unele dintre aceste activități hibride. Și, deși Beijingul și-a cerut scuze, a continuat totuși să susțină că aceste incidente au fost accidente”, mai explică Bego.
Ceea ce a început să ne devină clar este că noi nu vedem lumea în același mod în care o vede China. Și că, în cele din urmă, în timp ce noi considerăm acest lucru o modalitate pozitivă de a colabora, de a aduce oamenii împreună, chinezii îl văd ca pe un mijloc de a controla, de a supraveghea și de a fura.
Peste 100 de milioane de oameni din Orientul Mijlociu au rămas în beznă totală și fără internet după trei averii majore la două dintre cablurile-cheie de internet și alte trei secundare din Marea Mediterană. S-a întâmplat în 2008 și este considerat cel mai grav incident de acest tip.