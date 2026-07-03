Fără internet sau curent - noul scenariu al războiului hibrid. Importanța crucială a cablurilor de sub ocean, care țin în viață economia mondială

Publicat 4 iul. 2026, 00:01 Sursă Realitatea PLUS

Mai mult de jumătate din planetă ar putea rămâne în întuneric și fără internet dacă doar trei cabluri-cheie din infrastructura submarină de rețea ar fi perforate. Este avertismentul îngrijorător al specialiștilor. Mai grav, mare parte din rețeaua indispensabilă pentru internetul global și economia digitală se află chiar în apele din Strâmtoarea Ormuz. Urmăriți acum un material special marca Realitatea PLUS despre efectele devastatoare pe care le-ar putea avea un sabotaj sau chiar și un seism puternic dacă lovește rețeaua de internet submarină.

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