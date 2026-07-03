O fostă republică sovietcă se oferă să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său, ca să descurajeze Rusia

La doar câteva săptămâni după ce Finlanda a făcut un pas important în direcția renunțării la interdicția privind armele nucleare, un alt stat european aflat în vecinătatea Rusiei anunță că își dorește să intre sub umbrela descurajării nucleare occidentale.
Este vorba despre Lituania, al cărei președinte a transmis că țara sa trebuie să poată participa pe deplin la strategia de descurajare nucleară a NATO. Pentru ca acest lucru să devină posibil, autoritățile de la Vilnius au început deja demersurile pentru modificarea Constituției.
Președintele cere eliminarea restricțiilor din Constituție
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a făcut anunțul vineri, 3 iulie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Berlin, unde s-a aflat alături de ceilalți lideri ai statelor baltice și de cancelarul german Friedrich Merz.
„Este vorba despre obiectivul țării mele de a folosi toate oportunitățile de descurajare nucleară și dorim să fim parte integrală a acestei descurajări nucleare”, a declarat Gitanas Nauseda.
Șeful statului lituanian a precizat că a propus deja modificarea Constituției pentru eliminarea interdicției care împiedică desfășurarea unor arme nucleare pe teritoriul țării.
„Am propus în urmă cu câteva zile un amendament constituțional pentru a elimina restricția existentă asupra unei posibile desfășurări de arme nucleare în Lituania”, a adăugat acesta.
Parlamentarii au depus deja proiectul de modificare
Tot vineri, un grup format din 50 de parlamentari lituanieni a confirmat că a înregistrat oficial proiectul de amendament constituțional.
Pentru ca modificarea să intre în vigoare, Constituția Lituaniei trebuie revizuită prin două voturi succesive în Parlament, fiecare necesitând o majoritate de două treimi, adică cel puțin 94 dintre cei 141 de deputați. Între cele două voturi trebuie să existe un interval de minimum trei luni.
După Finlanda, încă un stat își schimbă strategia
Inițiativa autorităților de la Vilnius vine la numai trei săptămâni după o decizie similară adoptată de Finlanda.
Parlamentul finlandez a votat atunci eliminarea interdicției totale privind desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul țării, o schimbare majoră pentru un stat care, timp de decenii, și-a construit politica externă pe principiul neutralității.
Finlanda a renunțat la acest statut după declanșarea războiului din Ucraina și a devenit membră NATO în 2023.
Pentru Lituania, care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad, participarea la descurajarea nucleară occidentală este văzută de autorități drept o măsură suplimentară de securitate în contextul tensiunilor persistente dintre Rusia și statele membre ale Alianței Nord-Atlantice.