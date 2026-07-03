O fostă republică sovietcă se oferă să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său, ca să descurajeze Rusia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 21:54

La doar câteva săptămâni după ce Finlanda a făcut un pas important în direcția renunțării la interdicția privind armele nucleare, un alt stat european aflat în vecinătatea Rusiei anunță că își dorește să intre sub umbrela descurajării nucleare occidentale.

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