Analistul-profet care a prezis războiul din Ucraina anunță sfârșitul lui Putin. „Zilele lui sunt numărate”

Publicat 3 iul. 2026, 17:09 Sursă Forbes

Melik Kaylan, analistul care a atras atenția în 2022 după ce a anticipat cu aproximativ o lună înainte invazia Rusiei în Ucraina, susține acum că liderul de la Kremlin intră într-o etapă decisivă.

Distribuie articolul