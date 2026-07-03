Analistul-profet care a prezis războiul din Ucraina anunță sfârșitul lui Putin. „Zilele lui sunt numărate”

Melik Kaylan, analistul care a atras atenția în 2022 după ce a anticipat cu aproximativ o lună înainte invazia Rusiei în Ucraina, susține acum că liderul de la Kremlin intră într-o etapă decisivă.
Într-o analiză publicată în Forbes, acesta afirmă că poziția lui Vladimir Putin se deteriorează constant, iar dacă tendințele actuale se mențin, schimbarea de la vârful puterii din Rusia ar putea avea loc în următorii ani.
Evaluarea sa are la bază o serie de evoluții care, în opinia analistului, indică faptul că presiunile asupra regimului se acumulează din mai multe direcții. Situația de pe frontul din Ucraina, nemulțumirile care apar în interiorul armatei, tensiunile din cercurile apropiate puterii și primele semne de slăbiciune ale economiei ruse sunt elementele pe care Kaylan își construiește analiza.
Melik Kaylan susține că liderul de la Kremlin intră în cea mai dificilă perioadă
În materialul publicat în Forbes, analistul afirmă că Vladimir Putin ar putea fi înlăturat de la putere în următorii trei ani dacă actuala dinamică nu se schimbă. În opinia sa, situația a ajuns într-un punct în care liderul rus întâmpină dificultăți inclusiv în controlarea imaginii publice a conflictului.
„Când nu mai poate controla nici măcar imaginea situației, numărătoarea inversă spre finalul său a început”, scrie Kaylan.
Potrivit acestuia, toate semnalele importante indică aceeași direcție, iar problemele cu care se confruntă Rusia nu mai sunt limitate doar la câmpul de luptă.
Problemele economice și militare se acumulează
Analiza lui Kaylan este susținută și de o evaluare publicată în luna mai 2026 de Centrul de Studii Estice (OSW) din Varșovia, instituție specializată în analiza spațiului post-sovietic. Experții arată că presiunile asupra Kremlinului cresc simultan pe mai multe planuri, de la economie și finanțe până la aspectele sociale și militare.
Datele economice arată că, în primul trimestru al anului 2026, produsul intern brut al Rusiei a înregistrat o scădere de 0,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Este prima contracție economică din ultimii trei ani și, potrivit analiștilor, ar putea reprezenta începutul unei perioade de recesiune.
În același timp, deficitul bugetar continuă să crească, iar atacurile lansate de Ucraina în interiorul teritoriului rus sunt prezentate drept un nou semnal că Moscova întâmpină dificultăți în protejarea propriului spațiu aerian.
Nemulțumirile se extind inclusiv în cercurile apropiate Kremlinului
Pe lângă dificultățile economice și militare, în Rusia apar și tensiuni în interiorul elitelor politice și economice. The Guardian citează surse care vorbesc despre un nivel tot mai ridicat de nemulțumire în rândul oligarhilor, funcționarilor și oamenilor de afaceri, afectați de prelungirea războiului, sancțiunile economice și influența în continuă creștere a serviciilor de securitate.
Criticile nu vin doar din zona economică. Bloggerii militari ruși, care adună milioane de urmăritori pe platformele online, au început să atace în mod public conducerea armatei. În același timp, pe internet continuă să apară imagini și videoclipuri care prezintă condițiile din unitățile militare, în ciuda încercărilor autorităților de a limita răspândirea acestor informații.
În cursul anului 2026, Kremlinul a blocat accesul la Telegram și WhatsApp, măsură care a afectat atât comunicarea populației, cât și funcționarea unor canale utilizate de structurile de propagandă și de unitățile militare aflate pe front.
Carnegie Endowment citează declarația unei foste înalte funcționare de la Moscova, care și-a dat demisia din cauza războiului.
„Putin a pierdut concentrarea asupra guvernării țării.”
De ce mulți din sistem continuă să îl susțină
În ciuda tuturor acestor semnale, specialiștii centrului NEST din Varșovia avertizează că o eventuală schimbare de regim nu este deloc simplă. Analiza lor arată că elitele ruse continuă să rămână în jurul lui Vladimir Putin, chiar dacă există nemulțumiri tot mai evidente.
Explicația este că mulți dintre cei aflați în cercurile puterii consideră că plecarea actualului lider ar putea genera o confruntare internă pentru influență și controlul resurselor, cu efecte imprevizibile asupra întregului sistem.
„Elitele se tem mai mult de plecarea lui Putin decât de continuarea aventurilor sale militare distructive”, arată analiza, subliniind că perspectiva unei lupte pentru putere și proprietate este percepută drept un risc mai mare decât continuarea conflictului.
Două scenarii pentru viitorul liderului rus
În analiza sa, Melik Kaylan descrie două variante pe care le consideră posibile pentru evoluția situației de la Kremlin.
Primul scenariu presupune înlăturarea rapidă a lui Vladimir Putin, urmată de o confruntare între diferitele grupări de influență din interiorul regimului.
Cel de-al doilea are în vedere organizarea unui „proces-spectacol”, în care liderul rus ar deveni principalul responsabil pentru evoluția războiului, în timp ce persoanele din anturajul său și-ar păstra pozițiile și influența în noua configurație a puterii.
Indiferent care dintre aceste variante s-ar materializa, Kaylan susține că actuala evoluție a evenimentelor arată că mecanismul de putere construit în jurul Kremlinului începe să dea primele semne de slăbiciune.