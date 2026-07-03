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Premierul care i-a luat locul lui Viktor Orban în UE a declarat că s-ar putea opune celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 16:15
Actualizat3 iul. 2026, 16:32
SursăAgerpres

Bulgaria se va opune oficial celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a anunțat vineri premierul bulgar Rumen Radev, în cadrul unei sesiuni plenare a parlamentului de la Sofia, relatează BTA și Xinhua.

'Voi face acest pas deoarece protejez și susțin interesul național al Bulgariei', a declarat Radev.

Răspunzând la o întrebare parlamentară, el a subliniat că această mișcare nu va slăbi legăturile Bulgariei cu aliații săi.

'Vă pot asigura categoric că nu au existat șovăieli în pozițiile partenerilor și aliaților noștri cu privire la Bulgaria ca urmare a acțiunilor mele', a declarat prim-ministrul, adăugând că Bulgaria menține relații excelente cu Uniunea Europeană și NATO.

De asemenea, el a menționat că a efectuat recent vizite în țări precum Germania, Franța și Regatul Unit, unde a avut întâlniri oficiale.

Radev și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei. 'Vom face tot posibilul pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei. Aceasta este o cauză pe care o susținem atât eu, cât și guvernul bulgar', a spus el.

Premierul a mai declarat că nu va susține documente și declarații care, în opinia sa, nu contribuie la rezolvarea conflictului, ci doar îl adâncesc.

Comisia Europeană a propus la 9 iunie cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând sectoare cheie, între care energia, serviciile financiare, criptomonedele, comerțul și, pentru prima dată, pescuitul. Propunerea necesită aprobarea tuturor statelor membre ale UE pentru a putea intra în vigoare.

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