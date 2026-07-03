Premierul care i-a luat locul lui Viktor Orban în UE a declarat că s-ar putea opune celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Publicat 3 iul. 2026, 16:15 Actualizat 3 iul. 2026, 16:32 Sursă Agerpres

Bulgaria se va opune oficial celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a anunțat vineri premierul bulgar Rumen Radev, în cadrul unei sesiuni plenare a parlamentului de la Sofia, relatează BTA și Xinhua.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre uenatosanctiuni rusia