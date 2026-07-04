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Funeralii faraonice pentru Ali Khamenei. Milioane de oameni așteptați să-i aducă un ultim omagiu - VIDEO

Ali Khamenei

Ali Khamenei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 13:26

În Iran au început funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, într-o ceremonie considerată deja una dintre cele mai mari din istoria țării. Sicriul a fost depus în complexul religios Grand Mosalla din Teheran, unde milioane de oameni sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu liderului politic și religios care a condus țara cu o mână de fier timp de aproape trei decenii.

La ceremonie și-a făcut apariția și șeful Gărzilor Revoluției, aflat la prima ieșire publică de la izbucnirea războiului. Un mare parc din capitală s-a transformat, de altfel, într-un camping improvizat pentru această ocazie, cu peste 400 de corturi. 

Ceremoniile se desfășoară pe parcursul mai multor zile, iar autoritățile au instalat peste 400 de corturi într-un parc din capitală pentru a găzdui mulțimile venite din toată țara. Măsurile de securitate sunt excepționale, Teheranul fiind transformat într-o adevărată fortăreață.

Înaltu lider religios a fost ucis în urma unui atac cu rachete asupra clădirii în care se afla, în data de 28 februarie.

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