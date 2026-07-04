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Extern· 1 min citire
Funeralii faraonice pentru Ali Khamenei. Milioane de oameni așteptați să-i aducă un ultim omagiu - VIDEO
Ali Khamenei
În Iran au început funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, într-o ceremonie considerată deja una dintre cele mai mari din istoria țării. Sicriul a fost depus în complexul religios Grand Mosalla din Teheran, unde milioane de oameni sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu liderului politic și religios care a condus țara cu o mână de fier timp de aproape trei decenii.
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