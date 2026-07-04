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Extern· 1 min citire
Ucraina a lovit din nou lângă Sankt Petersburg, orașul lui Putin. Fum dens și explozii în zona portului
Rafinării bombardata la Sankt Petersburg
Publicat4 iul. 2026, 08:21
Actualizat4 iul. 2026, 08:53
Un terminal petrolier din Sankt Petersburg ar fi fost lovit de drone ucrainene în zorii zilei de 4 iulie, potrivit mai multor canale media rusești independente. Imagini apărute pe rețelele sociale arată coloane de fum negru și incendii în zona portuară a orașului.
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