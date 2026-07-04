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Extern· 1 min citire
Donald Trump, discurs istoric la sărbătorirea a 250 de ani de la declararea Independenței Statelor Unite
Donald Trump, președintele SUA (Profimedia)
Donald Trump, mesaj crucial pentru americani la 250 de ani de la Declararea Independenței. Înainte de spectacolul uriaș de artificii, care ar putea doborî recordul mondial, liderul de la Casa Albă a călătorit la Muntele Rushmore, unde a vorbit despre libertate americii. „Libertatea a triumfat aici datorită culturii și a caracterului oamenilor”, a spus Trump.
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