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Americă serbează 250 de ani de independență cu un spectacol de Cartea Recordurilor

Ateneul Român (foto: US Embasy)

Ateneul Român (foto: US Embasy)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 06:59
SursăRealitate Plus

America pregătește una dintre cele mai spectaculoase aniversări de Ziua Națională, pentru a marca 250 de ani de la Declararea Independenței. La această ediție va fi pus în scenă un show uriaș de artificii care ar putea doborî recordul mondial. Dar sărbătoarea de proporții vine la pachet cu temperaturi sufocante și controverse care împart țara în două.

Startul manifestărilor a fost dat de președintele Donald Trump, încă de acum câteva zile când a fost inaugurat noul Air Force One oferit de Qatar. Aeronava, a fost descrisă drept o „Casă Albă zburătoare, cu un lux fără precedent. Liderul de la Casa Albă l-a descris, în stilul carcateristic, ca fiind un avion "potrivit pentru un președinte care îndeplinește cerințele de securitate și toate celelalte funcții".


Sărbătoarea este umbrită de două probleme majore. Meteorologii anunță temperaturi care pot depăși 38 de grade Celsius în mai multe regiuni, iar la New York a fost declarată stare de urgență termică. Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să evite deplasările în orele cu temperaturi extreme.

Chiar și în acest climat tensionat, milioane de americani sunt așteptați să participe la parade, concerte și spectacolele organizate de Ziua Independenței, într-una dintre cele mai importante sărbători din istoria Statelor Unite. 

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