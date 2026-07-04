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Extern· 1 min citire
Americă serbează 250 de ani de independență cu un spectacol de Cartea Recordurilor
Ateneul Român (foto: US Embasy)
Publicat4 iul. 2026, 06:59
SursăRealitate Plus
America pregătește una dintre cele mai spectaculoase aniversări de Ziua Națională, pentru a marca 250 de ani de la Declararea Independenței. La această ediție va fi pus în scenă un show uriaș de artificii care ar putea doborî recordul mondial. Dar sărbătoarea de proporții vine la pachet cu temperaturi sufocante și controverse care împart țara în două.
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