Peter Magyar a depus un proiect de modificare a Constituției Ungariei, cu 12 schimbări majore

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat depunerea în Parlamentul Ungariei a unui proiect de modificare a Constituției, care prevede schimbări semnificative în funcționarea instituțiilor statului și în sistemul politic.
Documentul propus include 12 amendamente la Legea Fundamentală a Ungariei, conform unei postări făcute de politician pe platformele sociale.
Printre cele mai importante schimbări se numără plafonarea la 12 ani, adică maximum trei mandate, a activității parlamentarilor unguri. De asemenea, inițiativa vizează întreruperea mandatului actualului șef de stat.
Textul propus vine cu întărirea competențelor Curții Constituționale, alături de fixarea unei vârste-limită de 70 de ani pentru magistrații acesteia. Un alt aspect central se referă la consolidarea autonomiei justiției: conducerea Curții Supreme și cea a Oficiului Național al Magistraturii ar putea fi înlăturate din funcție la cererea corpului judecătoresc.
Ce alte schimbări propune proiectul
Printre prevederile documentului se află și crearea unui Oficiu Național dedicat recuperării și protejării patrimoniului. Se au în vedere, totodată, măsuri suplimentare pentru protejarea fondurilor publice, precum și renunțarea la dreptul de veto pe care îl deține în prezent Consiliul Bugetar.
Printre celelalte modificări se numără:
Reducerea numărului legilor organice
Revenirea la denumirea de „comitate” pentru unitățile administrative
Revizuirea statutului constituțional al autorităților independente de reglementare
Desființarea Gărzii Parlamentare și integrarea atribuțiilor acesteia într-un sistem unitar de ordine publică
Contextul propunerii lui Magyar
IAcest demers se adaugă la seria de reforme instituționale și constituționale pe care premierul Peter Magyar le-a inițiat de la instalarea sa în funcție.
Recent, legislativul ungar a votat plafonarea la opt ani a mandatului de prim-ministru, iar Executivul a demarat o campanie amplă anticorupție, anunțând și planuri de restructurare a unor instituții și mecanisme rămase din perioada în care Viktor Orbán se afla la guvernare.