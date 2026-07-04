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Un premier a fost ironizat după ce a primit un premiu cu greșeli de ortografie, creat cu trei zile înainte

Narendra Modi, premierul Indiei

Narendra Modi, premierul Indiei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 18:16

Premierul indian Narendra Modi a fost ținta unui val de ironii din partea adversarilor politici, după ce a primit un premiu recent înființat de Seychelles, marcat de greșeli de ortografie și suspiciuni că documentele oficiale ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Potrivit The Guardian, distincția „Gardianul Orizontului Albastru” a fost creată cu doar trei zile înainte de sosirea lui Modi în Seychelles, premierul indian devenind astfel primul laureat al acesteia.

Observatorii au remarcat rapid că certificatul conținea greșeli chiar în denumirea oficială a țării gazdă, cuvintele „Republică” și „Seychelles” fiind scrise incorect.

Aspectul documentului, considerat de mulți critici drept generic și lipsit de rafinament, a alimentat speculațiile potrivit cărora certificatul ar fi fost produs cu ajutorul unui instrument de inteligență artificială, fără o verificare atentă ulterioară.

Reacția opoziției din India

Momentul a fost preluat rapid de opoziția indiană, care a folosit episodul pentru a critica modul în care guvernul Modi gestionează imaginea externă a premierului.

Lidera opoziției, Supriya Shrinate, a comentat sarcastic:

„Oferiți-i orice distincție și el va veni imediat”

Oficialii „au fost atât de grăbiți încât au greșit chiar și numele oficial al Republicii Seychelles”

Explicația autorităților din Seychelles

Ministerul de Externe al Seychelles a intervenit ulterior pentru a limita impactul controversei, explicând că varianta eronată a documentului a fost distribuită „din greșeală”, fiind vorba despre un „proiect preliminar” nefinalizat.

Instituția a insistat că distincția „Gardianul Orizontului Albastru” este „autentică” și că nu există dubii privind legitimitatea premiului acordat lui Modi.

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