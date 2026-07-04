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Extern· 2 min citire
Un premier a fost ironizat după ce a primit un premiu cu greșeli de ortografie, creat cu trei zile înainte
Narendra Modi, premierul Indiei
Premierul indian Narendra Modi a fost ținta unui val de ironii din partea adversarilor politici, după ce a primit un premiu recent înființat de Seychelles, marcat de greșeli de ortografie și suspiciuni că documentele oficiale ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
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