Un premier a fost ironizat după ce a primit un premiu cu greșeli de ortografie, creat cu trei zile înainte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 18:16

Premierul indian Narendra Modi a fost ținta unui val de ironii din partea adversarilor politici, după ce a primit un premiu recent înființat de Seychelles, marcat de greșeli de ortografie și suspiciuni că documentele oficiale ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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