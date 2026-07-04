Yasmina a fost salvată după 12 ani de captivitate în Pakistan. Cinci copii au fost eliberați după ce unul dintre ei a reușit să fugă și să ceară ajutor

O femeie de origine franceză și cei cinci copii ai săi au fost salvați de autoritățile din Pakistan după ce unul dintre băieți a reușit să evadeze din locuința în care familia ar fi fost ținută captivă ani la rând. Cazul, care a șocat opinia publică, a dus la arestarea soțului femeii, acuzat de violență și privare de libertate.
Fiul a fugit din locuință și a alertat poliția
Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile pakistaneze, intervenția poliției a fost posibilă după ce unul dintre copiii familiei a reușit să iasă din casă fără să fie observat și a mers direct la oamenii legii pentru a cere ajutor.
În urma sesizării, polițiștii au descins la locuința familiei din orașul Bara, situat în provincia Khyber Pakhtunkhwa, unde au găsit-o pe Sylvie Yasmina și pe cei cinci copii în condiții extrem de dificile, arată BBC.
Victimele au fost preluate imediat de autorități și transportate într-un centru destinat persoanelor afectate de violență domestică din Peshawar.
Sylvie Yasmina susține că a fost izolată complet timp de 12 ani
Femeia, în vârstă de 54 de ani, le-a declarat anchetatorilor că a fost ținută captivă de soțul său încă din anul 2014, după ce familia s-a mutat din Australia în Pakistan.
În declarația oferită poliției, aceasta a povestit că ea și copiii au fost supuși în permanență agresiunilor fizice și psihice.
„Eram lipsiți de libertate. Soțul meu nu s-a comportat niciodată ca un soț și tată. Ne bătea și ne supunea zilnic unor presiuni care transformaseră viața într-un adevărat coșmar”, a relatat femeia în documentele citate de presa locală.
Copiii nu au avut acces la școală
Anchetatorii susțin că familia trăia într-o izolare aproape totală.
Conform declarațiilor victimei, nu i se permitea să ia legătura cu alte persoane, iar cei doi copii mai mari au fost obligați să renunțe la studii. Ceilalți trei copii, născuți după mutarea în Pakistan, nu au fost înscriși niciodată la școală.
Polițiștii au constatat că atât femeia, cât și copiii prezentau urme vizibile de violență în momentul intervenției.
Soțul femeii a fost arestat
Bărbatul, cetățean pakistanez, a fost reținut și este cercetat în cadrul anchetei deschise de autorități. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică.
Potrivit informațiilor anchetatorilor, cei doi s-au cunoscut în Australia, unde bărbatul locuia ilegal la acea vreme. Cuplul s-a căsătorit în 2003 și a trăit în Australia până în 2014, când s-a mutat în Pakistan împreună cu cei doi copii pe care îi aveau atunci.
Familia intenționează să revină în Franța
După salvare, Sylvie Yasmina și cei cinci copii beneficiază de protecția autorităților pakistaneze și sunt găzduiți într-un centru specializat pentru victimele violenței.
Potrivit poliției, familia își dorește să se întoarcă în Franța imediat ce procedurile legale și diplomatice vor permite acest lucru.
În declarația oferită anchetatorilor, femeia a mărturisit că și-a pierdut speranța după anii petrecuți în captivitate.
„Am simțit că viitorul meu era distrus, iar viitorul copiilor mei urma să fie distrus la rândul lui”, a transmis aceasta.