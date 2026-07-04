Yasmina a fost salvată după 12 ani de captivitate în Pakistan. Cinci copii au fost eliberați după ce unul dintre ei a reușit să fugă și să ceară ajutor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 17:06

O femeie de origine franceză și cei cinci copii ai săi au fost salvați de autoritățile din Pakistan după ce unul dintre băieți a reușit să evadeze din locuința în care familia ar fi fost ținută captivă ani la rând. Cazul, care a șocat opinia publică, a dus la arestarea soțului femeii, acuzat de violență și privare de libertate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre femeie sechestratapakistan